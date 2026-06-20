Plasma hat heute den Launch von Plasma One bekannt gegeben, seinem Flaggschiff-Finanzprodukt. Das Ziel dieser Entwicklung ist es, digitale Dollar für alltägliche Ausgaben, Überweisungen und das Verdienen von Geld nutzbar zu machen.

Plasma One soll Stablecoins den Charakter von Geld verleihen, nur besser zugänglicher, zuverlässiger und effizienter. Die Verbreitung von Stablecoins wurde jahrelang durch ein fragmentiertes System und eine schlechte Benutzererfahrung ausgebremst. Wallets gab es bislang an einem Ort, Börsen an einem anderen, und zwischen digitalen Dollar und dem täglichen Leben sorgten kostspielige Off-Ramps für zusätzliche Hürden. Plasma One bündelt all diese Aspekte in einer einzigen App, sodass Nutzer mit Stablecoins von einem einzigen Konto aus ganz einfach und gebührenfrei bezahlen, überweisen und Erträge erzielen können.

Plasma hat seinen Hauptsitz in London, der Stadt, in der Revolut, Wise und Monzo ihren Ursprung haben, und setzt nun noch stärker darauf, dass die nächste Generation des Bankings für Privatkunden auf der Grundlage von Stablecoins und nicht auf der bisherigen Bankinfrastruktur aufgebaut sein wird.

Die Grundlage von Plasma One ist das Plasma-Netzwerk, die eigene Blockchain von Plasma, die speziell entwickelt wurde, um Stablecoins sofort, kostengünstig und zuverlässig auf globaler Ebene zu transferieren. Da Plasma Eigentümer der dem Produkt zugrunde liegenden Infrastruktur ist, entwickelt das Unternehmen mehr als nur eine App: Es baut einen vertikal integrierten Finanz-Stack für Stablecoins auf, der Blockchain-Infrastruktur, Liquidität, Zahlungsverkehr, Lizenzierung und den Vertrieb an Endverbraucher umfasst.

Paul Faecks, Gründer und Chief Executive Officer von Plasma, erklärte: "Stablecoins werden nicht durch eine weitere, auf einer fremden Infrastruktur aufbauende App Teil des täglichen Banking werden. Dafür bedarf es eines Produkts, das das gesamte Erlebnis vereint und genau dafür wurde Plasma One entwickelt. Indem Plasma One Netzwerk, Zahlungsinfrastruktur und Benutzererlebnis auf einer einzigen Plattform vereint, können Nutzer digitale Dollar so nahtlos und zuverlässig ausgeben, versenden, sparen und damit Erträge erzielen, wie sie es heute mit Geld gewohnt sind."

Plasma One wird bereits ab dem Start alle Funktionen bieten, die Nutzer von einer modernen Neobank erwarten:

Einzahlen Hinterlegen Sie Stablecoins direkt aus Ihrer Wallet oder zahlen Sie Geld in USD, EUR, GBP, MXN und BRL über spezielle virtuelle Konten ein, die mit lokalen Zahlungssystemen wie SEPA, Faster Payments und ACH verbunden sind.

Hinterlegen Sie Stablecoins direkt aus Ihrer Wallet oder zahlen Sie Geld in USD, EUR, GBP, MXN und BRL über spezielle virtuelle Konten ein, die mit lokalen Zahlungssystemen wie SEPA, Faster Payments und ACH verbunden sind. Ausgeben Bezahlen Sie mit Ihrer Plasma One Visa-Karte in über 180 Ländern. Für qualifizierte Einkäufe erhalten Sie bis zu 4 Cashback und Plasma One belohnt KI-Power-User zusätzlich mit speziellen Vorteilen: Auf der Core-Stufe erhalten Sie 5 Cashback auf berechtigte KI-Ausgaben sowie ein Jahr ChatGPT Go, die Platinum-Stufe beinhaltet 10 Cashback auf berechtigte KI-Ausgaben sowie ein Jahresabonnement für ChatGPT Go und Claude Pro.

Bezahlen Sie mit Ihrer Plasma One Visa-Karte in über 180 Ländern. Für qualifizierte Einkäufe erhalten Sie bis zu 4 Cashback und Plasma One belohnt KI-Power-User zusätzlich mit speziellen Vorteilen: Auf der Core-Stufe erhalten Sie 5 Cashback auf berechtigte KI-Ausgaben sowie ein Jahr ChatGPT Go, die Platinum-Stufe beinhaltet 10 Cashback auf berechtigte KI-Ausgaben sowie ein Jahresabonnement für ChatGPT Go und Claude Pro. Senden Überweisen Sie innerhalb von Sekunden grenzüberschreitend Geld und profitieren Sie von unbegrenzten, kostenlosen Überweisungen, die über das Plasma-Netzwerk abgewickelt werden.

Überweisen Sie innerhalb von Sekunden grenzüberschreitend Geld und profitieren Sie von unbegrenzten, kostenlosen Überweisungen, die über das Plasma-Netzwerk abgewickelt werden. Verdienen Nutzen Sie ungenutzte Guthaben und profitieren Sie von nahtlosem Zugang zu wettbewerbsfähigen On-Chain-Renditen.

Zaheer Ebtikar, Chief Strategy Officer bei Plasma, erklärte: "Das weltweite Stablecoin-Angebot hat sich in den letzten zwei Jahren ungefähr verdoppelt, doch Angebot bedeutet nicht automatisch Nutzung. Von einer breiten Akzeptanz kann erst dann gesprochen werden, wenn Stablecoins so einfach nutzbar sind, dass jeder sie im Alltag einsetzen kann. Mit Plasma One können sich Nutzer innerhalb weniger Minuten registrieren, digitale Dollar einzahlen, mit einer Karte bezahlen, weltweit Geld überweisen und ihr Guthaben über ein einziges Produkt arbeiten lassen. Wir kombinieren die Effizienz der Blockchain-Technologie mit der Vertrautheit, die Geld vermittelt, und schaffen so ein Erlebnis, das sich schneller, globaler und nützlicher anfühlt als das traditionelle Finanzwesen. Das ist der erforderliche Standard für Stablecoins, um Milliarden von Menschen zu erreichen."

Die private Beta-Version von Plasma One zählt bereits 5.000 wöchentlich aktive Nutzer, und der heute erfolgte Launch ist erst der Anfang in den kommenden Monaten wird Plasma neue Funktionen für Verbraucher und Unternehmen hinzufügen und weiter an der Infrastruktur arbeiten, um das Banking mit Stablecoins in großem Maßstab zu ermöglichen.

Über Plasma

Plasma entwickelt Finanzprodukte für Verbraucher und Unternehmen und nutzt dabei Stablecoins anstelle herkömmlicher Zahlungsschienen. Plasma One ist das erste Produkt des Unternehmens und bietet Nutzern die Möglichkeit, mit Stablecoins Geld zu senden, auszugeben, zu sparen und Erträge zu erzielen. Alle Transaktionen werden über die firmeneigene Blockchain von Plasma abgewickelt, die von Grund auf auf Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit ausgelegt ist.

Haftungsausschluss: Plasma ist ein Fintech-Unternehmen, kein reguliertes Finanzinstitut, keine Bank, kein Gelddienstleister und kein Anlageberater. Plasma fungiert nicht als Verwahrer Ihrer Vermögenswerte. Die Stablecoin-Vermögenswerte auf Ihrem Plasma One-Konto gehören Ihnen und werden von Ihnen verwahrt. Der Wert aller Kryptowährungen, einschließlich Stablecoin-Vermögenswerten, die an Fiat-Währungen, Rohstoffe oder sonstige Vermögenswerte gekoppelt sind, kann auf null sinken. Stablecoin-Guthaben sind keine Bankeinlagen.

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