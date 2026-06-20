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Small- & Micro Cap Investment
20.06.2026 05:22 Uhr
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NurExone bringt Entwicklung, Finanzierung und US-Ausbau voran

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NurExone Biologic Inc. hat seine Zahlen für das erste Quartal 2026 sowie ein Unternehmensupdate veröffentlicht. Im Fokus standen Fortschritte bei der exosomenbasierten Therapieentwicklung, zusätzliche Finanzierung, der Ausbau der US-Strategie und weitere Schritte beim Schutz geistigen Eigentums. Für das Biotech-Unternehmen bleibt entscheidend, Forschung, Herstellung, Regulierung und Kapitalstruktur gezielt auf die nächsten Entwicklungsmeilensteine auszurichten.

Zu Jahresbeginn stärkte NurExone seine Führungsstruktur. Am 30. Januar 2026 wurde Eyal Gabbai in den Verwaltungsrat berufen. Er bringt Erfahrung aus großen Gesundheitssystemen und den Kapitalmärkten mit. Dr. Gadi Riesenfeld bleibt dem Unternehmen weiterhin als Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats verbunden.

Operativ meldete NurExone am 10. Februar 2026 positive Ergebnisse einer unabhängigen proteomischen Analyse am Technion - Israel Institute of Technology. Mehrere Exosomen-Produktionschargen zeigten dabei einen konsistenten Protein-Fingerabdruck. Diese Reproduzierbarkeit ist ein wichtiger Baustein für die weitere Entwicklung und mögliche regulatorische Schritte.

Auch finanziell verschaffte sich NurExone zusätzlichen Spielraum. Am 10. März 2026 schloss das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung ab. Durch die Ausgabe von 1.295.222 Einheiten zu C$0,68 je Einheit erzielte NurExone Bruttoerlöse von rund US$642 Tausend (C$881 Tausend).

Ende März gewann die US-Strategie weiter an Kontur. Die Tochtergesellschaften Exo-Top Inc. und NurExone Biologic Ltd. schlossen eine Unterlizenzvereinbarung ab. Exo-Top erhält damit bestimmte Rechte aus der bestehenden Technologielizenzvereinbarung mit der Technion Research and Development Foundation Ltd. und Ramot. Ziel ist es, künftige Herstellungs-, Entwicklungs- und Kommerzialisierungsaktivitäten für naive Exosomen in Nordamerika zu unterstützen.

Zusätzliche Sichtbarkeit erhielt NurExone am 27. März 2026: Bei der BOLD Awards VII Gala in Barcelona wurde das Unternehmen in der Kategorie Healthcare ausgezeichnet. Gewürdigt wurde die Arbeit an exosomenbasierten Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems.

Die Quartalszahlen zeigen weiterhin das typische Bild eines forschenden Biotech-Unternehmens. Die Forschungs- und Entwicklungskosten lagen bei US$0,63 Millionen, nach US$0,62 Millionen im Vorjahresquartal. Die allgemeinen und Verwaltungskosten stiegen auf US$1,13 Millionen nach US$1,08 Millionen. Unter dem Strich verzeichnete NurExone einen Nettoverlust von US$1,77 Millionen, verglichen mit US$1,68 Millionen im Vorjahr.

Nach Quartalsende folgte ein weiterer strategischer Schritt. Am 7. April 2026 gab NurExone bekannt, dass Exo-Top eine unverbindliche Absichtserklärung mit BioXtek Inc. aus Florida abgeschlossen hat. Geprüft wird eine mögliche Partnerschaft im Bereich Herstellung und Kommerzialisierung von Exosomen. Eine verbindliche Vereinbarung besteht bislang jedoch nicht.

Das Management sieht die jüngsten Entwicklungen als wichtige Bausteine für die nächsten Schritte. CEO Dr. Lior Shaltiel verweist auf Fortschritte bei Regulierung, geistigem Eigentum und Kommerzialisierung. CFO Eran Ovadya betont eine weiterhin disziplinierte Ressourcenverteilung auf die zentralen Entwicklungsprioritäten.

NurExone bleibt damit in einer Phase, in der Herstellung, Finanzierung, US-Struktur und der Entwicklungspfad für ExoPTEN enger zusammengeführt werden.

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Lassen Sie sich in den Verteiler für NurExone Biologic und/oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e_reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler NurExone" und/oder "Nebenwerte".

NurExone Biologic Inc.
ISIN: CA67059R1091
Land: Israel & Kanada
www.nurexone.com

Quelle
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20998415-q1-2026-nurexone-baut-bruecke-technologie-finanzierung-us-markt

Disclaimer/Risikohinweis
Interessenkonflikte: Mit der NurExone Biologic existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der NurExone Biologic. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von NurExone Biologic können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von NurExone können dem Prospekt entnommen werden, der auf https://nurexone.com/investors/ heruntergeladen werden kann.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

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Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der NurExone Biologic vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

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Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

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www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

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