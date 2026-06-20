NurExone bringt Entwicklung, Finanzierung und US-Ausbau voran

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NurExone Biologic Inc. hat seine Zahlen für das erste Quartal 2026 sowie ein Unternehmensupdate veröffentlicht. Im Fokus standen Fortschritte bei der exosomenbasierten Therapieentwicklung, zusätzliche Finanzierung, der Ausbau der US-Strategie und weitere Schritte beim Schutz geistigen Eigentums. Für das Biotech-Unternehmen bleibt entscheidend, Forschung, Herstellung, Regulierung und Kapitalstruktur gezielt auf die nächsten Entwicklungsmeilensteine auszurichten.

Zu Jahresbeginn stärkte NurExone seine Führungsstruktur. Am 30. Januar 2026 wurde Eyal Gabbai in den Verwaltungsrat berufen. Er bringt Erfahrung aus großen Gesundheitssystemen und den Kapitalmärkten mit. Dr. Gadi Riesenfeld bleibt dem Unternehmen weiterhin als Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats verbunden.

Operativ meldete NurExone am 10. Februar 2026 positive Ergebnisse einer unabhängigen proteomischen Analyse am Technion - Israel Institute of Technology. Mehrere Exosomen-Produktionschargen zeigten dabei einen konsistenten Protein-Fingerabdruck. Diese Reproduzierbarkeit ist ein wichtiger Baustein für die weitere Entwicklung und mögliche regulatorische Schritte.

Auch finanziell verschaffte sich NurExone zusätzlichen Spielraum. Am 10. März 2026 schloss das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung ab. Durch die Ausgabe von 1.295.222 Einheiten zu C$0,68 je Einheit erzielte NurExone Bruttoerlöse von rund US$642 Tausend (C$881 Tausend).

Ende März gewann die US-Strategie weiter an Kontur. Die Tochtergesellschaften Exo-Top Inc. und NurExone Biologic Ltd. schlossen eine Unterlizenzvereinbarung ab. Exo-Top erhält damit bestimmte Rechte aus der bestehenden Technologielizenzvereinbarung mit der Technion Research and Development Foundation Ltd. und Ramot. Ziel ist es, künftige Herstellungs-, Entwicklungs- und Kommerzialisierungsaktivitäten für naive Exosomen in Nordamerika zu unterstützen.

Zusätzliche Sichtbarkeit erhielt NurExone am 27. März 2026: Bei der BOLD Awards VII Gala in Barcelona wurde das Unternehmen in der Kategorie Healthcare ausgezeichnet. Gewürdigt wurde die Arbeit an exosomenbasierten Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems.

Die Quartalszahlen zeigen weiterhin das typische Bild eines forschenden Biotech-Unternehmens. Die Forschungs- und Entwicklungskosten lagen bei US$0,63 Millionen, nach US$0,62 Millionen im Vorjahresquartal. Die allgemeinen und Verwaltungskosten stiegen auf US$1,13 Millionen nach US$1,08 Millionen. Unter dem Strich verzeichnete NurExone einen Nettoverlust von US$1,77 Millionen, verglichen mit US$1,68 Millionen im Vorjahr.

Nach Quartalsende folgte ein weiterer strategischer Schritt. Am 7. April 2026 gab NurExone bekannt, dass Exo-Top eine unverbindliche Absichtserklärung mit BioXtek Inc. aus Florida abgeschlossen hat. Geprüft wird eine mögliche Partnerschaft im Bereich Herstellung und Kommerzialisierung von Exosomen. Eine verbindliche Vereinbarung besteht bislang jedoch nicht.

Das Management sieht die jüngsten Entwicklungen als wichtige Bausteine für die nächsten Schritte. CEO Dr. Lior Shaltiel verweist auf Fortschritte bei Regulierung, geistigem Eigentum und Kommerzialisierung. CFO Eran Ovadya betont eine weiterhin disziplinierte Ressourcenverteilung auf die zentralen Entwicklungsprioritäten.

NurExone bleibt damit in einer Phase, in der Herstellung, Finanzierung, US-Struktur und der Entwicklungspfad für ExoPTEN enger zusammengeführt werden.