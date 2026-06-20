München (ots) -Brasilien erfüllt die Pflichtaufgabe gegen Haiti souverän und siegt mit 3:0. Superstar Vinicius Jr. Liefert dabei mit einem Tor und zwei Vorlagen eine große Show. "Das ist eine Top-Mannschaft, mein Gott", schwärmt Jürgen Klopp beim Blick auf die Aufstellung der Brasilianer. "Alisson Becker ist wirklich vergleichbar mit Manuel Neuer. Er ist ein außergewöhnlicher Torhüter", findet der 59-Jährige.Im Fernduell mit Deutschland um die meisten WM-Tore zieht Brasilien wieder vorbei. Sie stehen nun bei 241, Deutschland bei 239. Im abschließenden Gruppenspiel trifft Brasilien auf Schottland (am 24.Juni ab 23.30 Uhr live) und kämpft da im Fernduell mit Marokko um den Gruppensieg.Jürgen Klopp sieht in der Elfenbeinküste einen "schwierigen Gegner, eine Herausforderung". "Wir haben in der Summe die besseren Einzelspieler, aber die Elfenbeinküste hat auf einigen Schlüsselpositionen wirkliche Granaten. Sie haben schon Qualität. Wir müssen das Spiel in der richtigen Art annehmen." Die Partie gibt es ab 21.20 Uhr live bei MagentaTV.Noch ein einzigartiges Angebot zur WM 2026 - nur bei MagentaTV: alle Gruppen-Spiele der türkischen Nationalmannschaft exklusiv und zu den Spielen mit eigenem Programmangebot mit einem türkischsprachigen Team. Der bekannte türkische Sportreporter, Moderator und Kolumnist Ertem Sener kommentiert die türkischen Spiele bei MagentaTV. Ex-Bundesliga-Profi und Nationalspieler Halil Altintop begleitet die WM-Reise der Türkei als Experte und Co-Kommentator. Heute Spiel 2 der Türkei gegen Paraguay, live ab 04.50 Uhr - exklusiv bei MagentaTV auf dem WM-Kanal FUSSBALL.TV 3! Nur bei MagentaTV werden alle 104 WM-Spiele gezeigt, 44 davon exklusiv.Nachfolgend die Stimmen und Clips von der Partie Brasilien - Haiti in Gruppe C. Bitte bei Verwendung MagentaTV als Quelle angeben. Weiter geht's jetzt ab 4.50 Uhr mit dem Exklusivspiel Türkei gegen Paraguay. Auf TV3 gibt es die Option mit dem türkischen Kommentar von Ertem Sener und Halil Altintop. Ab 17.30 Uhr folgen die Vorberichte zu Niederlande gegen Schweden. Anschließend gibt es den zweiten Auftritt der deutschen Mannschaft - ab 21.20 Uhr live. Alle WM-Spiele gibt es nur bei MagentaTV live, 44 davon exklusiv.Bundestrainer Julian Nagelsmann über die Extreme, dass nach dem 7:1 plötzlich Deutschland als Titel-Kandidat gehandelt wird: "Das kann nach einem schlechten Spiel auch wieder in die andere Richtung gehen. Wir können das 7:1 gegen Curacao alle gut einschätzen. Wir könne alle gut einschätzen auf welchem Leistungsstand wir uns befinden und wir haben vor der WM gesagt, dass wir uns immer auf die nächste Aufgabe konzentrieren. Das hilft den Fokus auf das Richtige zu setzen." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZHJIeURJTExtUUtuNThOQmQzVEI4anlPTzUwSWxnakhJbGszcEhnaWpYST0=Jürgen Klopp reagiert auf Nagelsmann-Antwort zu den Extremen: "Journalisten-Fragen, wenn ich eines nicht vermisse, dann das. Wir haben ein tolles Spiel gemacht gegen Curacao, morgen wird ein anderes Spiel. Ich wünsche uns und ihm, dass sie eine ganz tolle Leistung auf den Platz bringen, das Spiel annehmen. Wir haben in der Summe die besseren Einzelspieler, aber die Elfenbeinküste hat auf einigen Schlüsselpositionen wirkliche Granaten. Sie haben schon Qualität. Wir müssen das Spiel in der richtigen Art annehmen. Die Vorbereitung auf die WM hat vor drei Wochen bekommen, aber die Mission läuft schon viel länger. Nach der Europameisterschaft hat Julian Nagelsmann gesagt: 'Was nervt ist, dass wir zwei Jahre warten müssen, bis wir Weltmeister werden'. In jedem Länderspiel, dass diese Jungs mit diesem Trainer gemacht haben, war das große Ziel im Hinterkopf. Wir haben richtig Qualität, die Jungs haben es gezeigt, jetzt kommt der nächste Schritt. Ich freue mich auf das Spiel, weil es ein schwieriger Gegner ist, weil es eine Herausforderung ist. Es spricht nichts dagegen, dass wir das Spiel gewinnen." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cE9SZEpTaktFU0wyR2hnR0pPTkY0dklha0trQWRkZGl2WWNseHptZjBmZz0=Brasilien - Haiti 3:0Brasilien löst die Pflichtaufgabe gegen Haiti souverän. Damit steht die Selecao bei 4 Punkten nach den ersten beiden Spielen. Im abschließenden Gruppenspiel gegen Schottland kämpft man dann im Fernduell mit Marokko um den Gruppensieg. Haiti steht nach 2 Niederlagen vor dem Aus. Gegen Marokko muss ein Sieg her, um noch Chancen auf Platz 3 zu haben.Hoher Besuch! Brasilien-Legende Ronaldinho zu Gast beim zweiten Gruppenspiel gegen Haiti. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SlljakpLK3JSSWJmNnB1YmJtK28wTERIQjIwUVo5ejdJN2hweE84S2tGRT0=Jürgen Klopp schwärmt von Brasiliens Aufstellung: "Das ist eine Top-Mannschaft, mein Gott. Sie haben aber im ersten Spiel, das werden sie selbst sagen, nicht so toll gespielt. Eigentlich ist das Spielfreude pur, abgesichert durch zwei absolute Maschinen mit Casemiro und Guimares. Hinten die letzte Linie kennt auch keine Freundschaftsspiele, haben mit Alisson Becker einen der besten Torhüter der Welt und nach vorne ist es Esprit, Dribbling, Geschwindigkeit, Spielwitz. Brasilien ist wie ein Image. Bist du Fußballer und kommst aus Brasilien, denken alle du kannst den Ball 27000-mal hochhalten. Ich war übrigens bei unseren Partnerverein Bragantino und da habe ich beim Staff-Fußball zugesehen. Da haben die Köche mitgespielt, das Putzpersonal, alle haben mitgespielt und jeder konnte besser kicken als ich jemals." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RmoyWm5HLzdJT05aMXYrWHJ2NUpHWXJMK01UM3lvV0ZZK040cE5wUWdJST0=Jürgen Klopp über Alisson Becker: "Ein wundervoller Mensch. Alisson Becker ist wirklich vergleichbar mit Manuel Neuer. Ich habe nicht mit Manuel zusammengearbeitet, ihn habe ich jeden Tag gesehen. Er ist ein außergewöhnlicher Torhüter."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SkRwM0NJdjVyTlI2UUorRHJ3bVFoTU53bEFoZTJGaFp4QUdNMFVzMXBEWT0=Die FIFA WM 2026 komplett live bei MagentaTV (alle Infos zu Inhalten gibt's auch hier: www.magenta.tv)Samstag, 19.06.2026ab 17.30: Vorberichte Niederlande - Schwedenab 18.50: Niederlande - Schwedenab 21.20: Vorberichte Deutschland - Elfenbeinküsteab 21.50: Deutschland - ElfenbeinküsteSonntag, 21.06.2026ab 01.20 Uhr: Vorberichte Ecuador - Curacaoab 01.50 Uhr: Ecuador - Curacaoab 05.20 Uhr: Vorberichte Tunesien - JapanEXKLUSIV ab 05.50 Uhr: Tunesien - Japanab 08.20 Uhr: Breakfast Clubab 16.30 Uhr: Vorberichte Spanien - Saudi-ArabienEXKLUSIV ab 17.50 Uhr: Spanien - Saudi-Arabienab 20.20 Uhr: Vorbericht Belgien - Iranab 20.50 Uhr: Belgien - Iranab 23.20 Uhr: Vorbericht Uruguay - Kap Verdeab 23.50 Uhr: Uruguay - Kap VerdeMontag, 22.06.2026ab 02.20 Uhr: Vorberichte Neuseeland - ÄgyptenEXKLUSIV ab 02.50 Uhr: Neuseeland - Ägyptenab 07.00 Uhr: Breakfast Clubab 17.30 Uhr: Vorberichte Argentinien - Österreichab 18.50 Uhr: Argentinien - Österreichab 22.20 Uhr: Vorbericht Frankreich - Irakab 22.50 Uhr: Frankreich - IrakPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156049/6298265