Die WM 2026 bringt große Emotionen, starke Spiele und unvergessliche Momente. Wer sich jetzt auch beim Thema Geld und Börse richtig aufstellt, kann sich doppelt freuen.Die Fußballweltmeisterschaft 2026 ist gestartet und schon die ersten Ergebnisse setzen klare Akzente: Deutschland gelingt ein 7:1-Auftakt, Spanien bleibt gegen Kap Verde bei einem 0:0. Schon nach den ersten Partien zeigt sich, dass Favoritenstatus allein wenig garantiert. Das gilt auch für die Börse. Nicht jeder Favorit überzeugt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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