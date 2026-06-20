Die AMD-Aktie hat zuletzt ein neues Allzeithoch markiert und setzt damit ihre beeindruckende Aufwärtsbewegung eindrucksvoll fort. Angetrieben vom anhaltenden KI-Boom und der hohen Nachfrage nach leistungsstarken Halbleitern gewinnt die Rallye weiter an Dynamik. Das Chartbild präsentiert sich derzeit in einer außergewöhnlich starken Verfassung. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur AMD-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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