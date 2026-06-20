Trotz verkürzter Handelswoche (Feiertag in den USA) gab es in dieser Handelswoche mehrere wichtige Impulse für die Aktienmärkte. Klar positiv sind die deutlichen Fortschritte bei den Verhandlungen für ein Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran. Nach der wichtigen US-Notenbanksitzung zur Wochenmitte stieg die Nervosität allerdings wieder an. Was jetzt wichtig ist, lesen Sie hier.• Zinspause mit Konfliktpotenzial: Fed signalisiert gegen den Willen von US-Präsident Trump weitere Erhöhungen.• ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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