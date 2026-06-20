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Aktienanalysen der Woche: Rocket Lab, SpaceX & Adobe

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Raumfahrt, KI und Software - drei große Zukunftsthemen stehen heute im Mittelpunkt unserer Aktienanalysen. Mit Rocket Lab und SpaceX blicken wir auf zwei Unternehmen, die den neuen Wettlauf ins All entscheidend prägen. Rocket Lab hat sich vom Spezialisten für Kleinsatellitenstarts zu einem breit aufgestellten New-Space-Unternehmen entwickelt und will mit der neuen Neutron-Rakete künftig in deutlich größere Missionen vorstoßen. SpaceX wiederum sorgt nach dem Börsengang mit einer Bewertung von rund 2 Billionen US-Dollar für Schlagzeilen und stellt Anleger vor die große Frage: Ist das die nächste Mega-Chance der Raumfahrtindustrie - oder bereits ein gefährlich hoch bewerteter Hype?

Beide Raumfahrtaktien profitieren von starken Zukunftstrends: Satelliteninternet, Verteidigung, Regierungsaufträge, wiederverwendbare Raketen, sinkende Startkosten und der wachsende strategische Wert des Weltraums. Während SpaceX mit Falcon 9, Starlink, Crew Dragon und Starship bereits mehrfach Industriegeschichte geschrieben hat, setzt Rocket Lab auf Spezialisierung, technologische Tiefe und die Chance, sich als flexibler Herausforderer neben dem Branchenführer zu etablieren. Doch die Risiken sind erheblich: hohe Investitionen, technische Verzögerungen, ambitionierte Bewertungen und der Druck, langfristig profitabel zu werden. Genau deshalb analysieren wir Geschäftsmodelle, aktuelle Entwicklungen, Quartalszahlen, Bewertung und Chartbild beider Aktien im Detail.

Dazu kommt mit Adobe ein ganz anderes, aber nicht weniger spannendes Zukunftsthema: Künstliche Intelligenz. Der Softwarepionier hinter Photoshop, Illustrator, Acrobat, Premiere und der Creative Cloud steht mitten im KI-Stresstest. Mit Firefly integriert Adobe generative KI direkt in seine Produkte und könnte damit Millionen bestehende Nutzer noch stärker binden. Gleichzeitig greifen neue KI-Tools, günstigere Alternativen und spezialisierte Plattformen genau jene Märkte an, in denen Adobe lange nahezu unangreifbar war. Ist der Kursrückgang also eine spannende Kaufchance bei einem hochprofitablen Qualitätsunternehmen - oder ein Warnsignal, dass Adobe im KI-Zeitalter Marktanteile verlieren könnte? In unseren Analysen ordnen wir Chancen, Risiken, Bewertung und Charttechnik ein.

Rocket Lab (RKLB):

Rocket Lab Aktienanalyse

SpaceX (SPCX):

SpaceX Aktienanalyse

Adobe (ADBE):

Adobe Aktienanalyse

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Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

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