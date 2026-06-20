Was für ein Wochenauftakt. Am Wochenende hatte es sich bereits angedeutet, am Montag wurde es bestätigt: Die USA und der Iran scheinen sich auf einen Waffenstillstand und eine Vorvereinbarung für einen Friedensvertrag geeinigt zu haben. Unterschrieben ist noch nichts, erst am Freitag soll das Ganze finalisiert werden. Doch Gold und Silber feierten bereits zum Wochenauftakt. Die in den vergangenen Wochen arg gebeutelten Minenaktien konnten in Australien teils zweistellig zulegen.Das verwundert nicht, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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