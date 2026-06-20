GOLD: Charttechnische Schwächephase! - Analyse & Prognose

?? Goldpreis aktuell: Gold Prognose - Analyse - Wochenausblick KW 26/2026

Wer den Goldpreis aktuell analysiert, sieht eine charttechnische Schwächephase: Nach einer von Abverkäufen geprägten Handelswoche verließ das Edelmetall den Markt bei 4.155,20 US-Dollar. Während das übergeordnete Chartbild kurzfristig bärisch bleibt, deutet unsere fundierte Gold Prognose für die neue Handelswoche (KW 26/2026) auf eine mögliche Stabilisierung hin.

?? Goldpreis Key Takeaways: Das Wichtigste auf einen Blick Gold aktuell: Schlusskurs bei 4.155,20 USD nach deutlichen Verlusten in der zweiten Wochenhälfte.

Gold Prognose KW 26/2026: Unser Setup signalisiert eine Seitwärts- bis Aufwärtsbewegung (55 - Bullen- vs. 45 - Bären-Wahrscheinlichkeit).

Kritisches Signal: Gold notiert unter dem wichtigen 50,0 - Fibonacci-Retracement. Erst ein Tagesschlusskurs über der SMA20 (4.355,70 USD) bringt nachhaltige Entlastung.

Abwärtsrisiko: Hält die Schwäche an, rückt das 61,8 - Retracement in den Fokus - bricht dieses, drohen Korrekturen bis unter die 4.000 USD-Marke.

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