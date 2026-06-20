München (ots) -MagentaTV-Kommentator Christian Straßburger ist aufgrund des türkischen Chancenwuchers mit 64 Schüssen fassungslos. Auf der anderen Seite feiert er die Defensivleistung der Südamerikaner ab - "Atletico Paraguay". Die Türkei beißt sich die Zähne aus und scheidet nach dem schnellsten Tor dieser WM (64 Sekunden) und einer 0:1-Niederlage als erstes Team aus. "Viel Ballbesitz, aber auch eine nicht so gute Zweikampfquote. Du hast den Ball, kannst dich aber nicht durchsetzen", hadert MagentaTV-Experte Levent Sürme mit der Spielweise der Türken.Experte Halil Altintop sieht im "Breakfast Club" bei MagentaTV "sehr, sehr viele Fragezeichen. Die Enttäuschung ist sehr, sehr groß." Der Ex-Bundesliga-Profi und 38-fache türkische Nationalspieler moniert: "Wir malen zu schnell schwarz und weiß. Man hat gesehen, dass die Mannschaft nicht mit dem Druck umgehen kann." Sein vernichtendes Fazit: "Es ist eine gute Mannschaft, aber an Naivität nicht zu überbieten."Superstar Arda Güler von Real Madrid sagt den Fans nach der Ernüchterung "Sorry! Es ist beschämend. Wir entschuldigen uns bei unserem Volk. Wir sind in der Kabine alle am Weinen. Wir werden das versuchen, für unsere Fans wiedergutzumachen", so Güler.Die Türken profitieren in der Nachspielzeit der 1. Hälfte sogar von einer neuen Regel: Bei einer Rudelbildung spricht Paraguays Miguel Almiron mit vorgehaltenem Mund und sieht die Rote Karte: "Es gibt die Regel. Sie ist klar, sie ist nachvollziehbar. Wenn du in aggressiver Art und Weise auf einen Spieler zugehst und dir die Hand vor den Mund hältst, gibt es eine Rote Karte", ordnet Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich ein. Experte Jonas Hofmann hebt die Signalwirkung des Premieren-Platzverweises hervor: "Spätestens jetzt sind alle gewarnt. Dieses Szenario musste erst einmal passieren, dass wirklich alle gewarnt sind."Brasilien erfüllt die Pflichtaufgabe gegen Haiti dagegen souverän und siegt mit 3:0. Superstar Vinicius Jr. liefert dabei mit einem Tor und zwei Vorlagen eine große Show. "Das ist eine Top-Mannschaft, mein Gott", schwärmt Jürgen Klopp beim Blick auf die Aufstellung der Brasilianer. "Alisson Becker ist wirklich vergleichbar mit Manuel Neuer. Er ist ein außergewöhnlicher Torhüter", findet der 59-Jährige.Im Fernduell mit Deutschland um die meisten WM-Tore zieht Brasilien wieder vorbei. Sie stehen nun bei 241, Deutschland bei 239. Im abschließenden Gruppenspiel trifft Brasilien auf Schottland (am 24.Juni ab 23.30 Uhr live) und kämpft da im Fernduell mit Marokko um den Gruppensieg.Jürgen Klopp sieht in der Elfenbeinküste einen "schwierigen Gegner, eine Herausforderung". "Wir haben in der Summe die besseren Einzelspieler, aber die Elfenbeinküste hat auf einigen Schlüsselpositionen wirkliche Granaten. Sie haben schon Qualität. Wir müssen das Spiel in der richtigen Art annehmen." Die Partie gibt es ab 21.20 Uhr live bei MagentaTV.Nachfolgend die Stimmen und Clips aus dem "Breakfast Club" sowie der Partien Türkei gegen Paraguay und Brasilien gegen Haiti. Bitte bei Verwendung MagentaTV als Quelle angeben. Weiter geht's ab 17.30 Uhr mit den Vorberichten zu Niederlande gegen Schweden. Anschließend gibt es den zweiten Auftritt der deutschen Mannschaft - ab 21.20 Uhr live. Alle WM-Spiele gibt es nur bei MagentaTV live, 44 davon exklusiv.Bundestrainer Julian Nagelsmann über die Extreme, dass nach dem 7:1 plötzlich Deutschland als Titel-Kandidat gehandelt wird: "Das kann nach einem schlechten Spiel auch wieder in die andere Richtung gehen. Wir können das 7:1 gegen Curacao alle gut einschätzen. Wir könne alle gut einschätzen auf welchem Leistungsstand wir uns befinden und wir haben vor der WM gesagt, dass wir uns immer auf die nächste Aufgabe konzentrieren. Das hilft den Fokus auf das Richtige zu setzen." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZHJIeURJTExtUUtuNThOQmQzVEI4anlPTzUwSWxnakhJbGszcEhnaWpYST0=Jürgen Klopp reagiert auf Nagelsmann-Antwort zu den Extremen: "Journalisten-Fragen, wenn ich eines nicht vermisse, dann das. Wir haben ein tolles Spiel gemacht gegen Curacao, morgen wird ein anderes Spiel. Ich wünsche uns und ihm, dass sie eine ganz tolle Leistung auf den Platz bringen, das Spiel annehmen. Wir haben in der Summe die besseren Einzelspieler, aber die Elfenbeinküste hat auf einigen Schlüsselpositionen wirkliche Granaten. Sie haben schon Qualität. Wir müssen das Spiel in der richtigen Art annehmen. Die Vorbereitung auf die WM hat vor drei Wochen bekommen, aber die Mission läuft schon viel länger. Nach der Europameisterschaft hat Julian Nagelsmann gesagt: 'Was nervt ist, dass wir zwei Jahre warten müssen, bis wir Weltmeister werden'. In jedem Länderspiel, dass diese Jungs mit diesem Trainer gemacht haben, war das große Ziel im Hinterkopf. Wir haben richtig Qualität, die Jungs haben es gezeigt, jetzt kommt der nächste Schritt. Ich freue mich auf das Spiel, weil es ein schwieriger Gegner ist, weil es eine Herausforderung ist. Es spricht nichts dagegen, dass wir das Spiel gewinnen." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cE9SZEpTaktFU0wyR2hnR0pPTkY0dklha0trQWRkZGl2WWNseHptZjBmZz0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo1kTcSLI0th8XRrP/li-V3PoAILwB)MagentaTV WM-Experte Jonas Hofmann im "Breakfast Club" darüber, ob die deutsche Mannschaft gegen die Elfenbeinküste mit derselben Formation wie beim Auftakt gegen Curacao auftreten wird: "Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Es gibt keine Gründe, etwas zu ändern. Ich glaube, dass wir vor der Elfenbeinküste gewarnt sind und auch heute wieder ein gutes Spiel machen werden. Wir werden die Schnelligkeit gut im Griff haben. Ich sage, dass wir 3:1 gewinnen." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=S1NVM09YMnVRb0l2MXdud1h1c1J0UC92Yk9NYzNCYU1GYWxFRkNqZWxBdz0=Türkei - Paraguay 0:1Türkei betreibt Chancenwucher, Paraguay verteidigt mit Mann und Maus. Am Ende verliert das Team von Antonio Montella mit 0:1 und scheidet aus. Die erste WM nach 24 Jahren wird zum Desaster."An Naivität nicht zu überbieten": Halil Altintop hat nach dem Türkei-Aus "sehr viele Fragezeichen" - "Mannschaft kann mit dem Druck nicht umgehen"MagentaTV Türkei-Experte Halil Altintop reagiert überrascht auf das türkische WM-Aus nach dem 0:1 gegen Paraguay: "Es sind sehr, sehr viele Fragezeichen. Die Enttäuschung ist sehr, sehr groß. Die Mannschaft hat sehr viel individuelle Qualität und spielt zu Recht bei sehr großen Vereinen wie Real Madrid und Juventus Turin. Das muss man erst mal sacken lassen."... über die Erwartungshaltung im Land: "Obwohl mit Spanien ein Land in der Gruppe war, hat man es über die Playoffs geschafft. Trotz allem sieht man noch, dass wir in einigen Bereichen Nachholbedarf haben. Wir malen zu schnell schwarz und weiß. Das darf uns in der Form nicht passieren. Man hat gesehen, dass die Mannschaft nicht mit dem Druck umgehen kann. [...] Wir haben viel über die individuelle Qualität gesprochen: Es ist eine gute Mannschaft, aber an Naivität nicht zu überbieten." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=Vm1uZXMwZHVMVDZubG1WWnF1SmozS0xHRXl6cWFTQ05aVlljWkp0V1FoST0="Es ist beschämend!" - Türkei-Star Güler entschuldigt sich bei den Fans für das WM-AusArda Güler, Real Madrid, nach dem Spiel über das türkische WM-Aus: "Wir sind richtig traurig. Es ist beschämend. Wir entschuldigen uns bei unserem Volk. Ich muss alles tun, um das wiedergutmachen zu können. Wir haben alles gegeben, was wir konnten. Wir hatten viele Chancen, haben sie aber nicht nutzen können. Wir können uns jetzt nur noch bei den Fans entschuldigen. Wir sind in der Kabine alle am Weinen. Wir werden das versuchen, für unsere Fans wiedergutzumachen. Sorry!" Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=dHRvc0NtdDI5STlGMFlYb3Jac0RTQkZGTFdNM1ZvNmh1aUZ1Q3g0QzQ4cz0=MagentaTV-Türkei-Experte Levent Sürme mit der Halbzeit-Analyse: "Viel Ballbesitz, aber auch eine nicht so gute Zweikampfquote. Du hast den Ball, kannst dich aber nicht durchsetzen. Das war der Matchplan von Paraguay ihre Zweikampfstärke aufs Parkett zu bringen und das machen sie gut." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VHZ1M3FzTXJTajlqYndBOFRjUjR0ZDN5TkZubWJEbUFzTlJZQVBkcUJmOD0=MagentaTV-Türkei-Experte Levent Sürme über die Ausgangslage vor dem Duell der Türkei gegen Paraguay: "Es ist maximal Druck auf dem Kessel. Du musst punkten bzw. gewinnen." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YXBJWDFOb2JzSUU2U0tvVzFxbzF4bGo1UkYxQ2xaWUpHVkMvRUZCNDdpST0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo2EhBeSk4QSgPVFz/inxiellcJKdd)"Die Regel ist klar": Paraguays Almiron hält sich den Mund zu und sieht Rot - "Spätestens jetzt sind alle gewarnt"MagentaTV Schiedsrichter-Experte Pattrick Ittrich über die Rote Karte an Paraguays Miguel Almiron, der sich während einer Rudelbildung beim Reden den Mund zuhielt: "Die Regel ist klar. Es kommt zu einer Rudelbildung, es herrscht Aggressivität und dann macht ein Spieler genau das, was von vornherein klar reglementiert wird. Dann muss man den Spieler fragen, was in ihm vorgeht. Es ist halt ein Affekt. Man hat auch den türkischen Spieler gesehen: Der wusste genau, was Phase ist. In der ganzen 1. Hälfte hat man gesehen: Da wird alles genutzt, um zu schauspielern, aggressiv zu sein und den Schiedsrichter zu bedrängen. Auch das [VAR-] Zeichen von Arda Güler: Der ist auch nicht unbekannt dafür, dass er mal nicht den Fairplay-Schuh rausholt. Dieses Zeichen zu machen, das Fordern des Videobeweises, ist eigentlich auch Gelb. Aber [zur Roten Karte]: Es gibt die Regel. Sie ist klar, sie ist nachvollziehbar. Wenn du in aggressiver Art und Weise auf einen Spieler zugehst und dir die Hand vor den Mund hältst, gibt es eine Rote Karte."Für MagentaTV WM-Experte Jonas Hofmann hat der Platzverweis Signalwirkung: "Spätestens jetzt sind alle gewarnt. Dieses Szenario musste erst einmal passieren, dass wirklich alle gewarnt sind. Der Videoassistent hat das auf dem Schirm, aber ich glaube, der Schiedsrichter hätte es auch so gesehen, weil gerade bei der Weltmeisterschaft und nach dem Vorfall, den wir hatten, besonders darauf geachtet wird. Ich glaube aber auch: Nettigkeiten tauschst du dir da jetzt nicht aus. Ich habe mir noch nie die Hand vor den Mund gehalten, wenn ich gesagt habe: Hey, du bist ganz schön cool. Es ist schlechter Trash-Talk, den wir nicht hören wollen." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=ZzFGSjF1VDJLcDFDSGJCWURtQUxFSWNESDdVYTVTZXhHRGZXcnE3UVkrZz0=Ittrich über "emotionalen" Unparteiischen Barton: "Der war schon stramm dabei!"Ittrich bewertet die allgemeine Leistung des salvadorianischen Schiedsrichters Ivan Barton: "Das war ein sehr aufgeheiztes Spiel. Der Schiedsrichter hat eine gewisse Grundemotionalität. Das hat man auch in der Verkündung gesehen. Der war schon stramm dabei, der Sportkamerad. Das war schon eher Obergefreiter. Wenn du als Schiedsrichter in einem emotionalen Spiel noch deine eigene Emotionalität und Aggressivität reinbringst, kann es dafür sorgen, dass das Spiel noch emotionaler wird. Das habe ich in Teilen gesehen. Es gab aber auch andere Szenen, wo ich mir gedacht habe: Hat er eigentlich ganz geil gemacht. Der hat schon ein eigenes Ziel gehabt. Am Ende ging es ja gut aus." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=UU42dlFkMmRjUVkyN3RTeFB1NEt5UXAxRXhjY09sbWZJNm44bWdIZ284QT0=Brasilien - Haiti 3:0Brasilien löst die Pflichtaufgabe gegen Haiti souverän. Damit steht die Selecao bei 4 Punkten nach den ersten beiden Spielen. Im abschließenden Gruppenspiel gegen Schottland kämpft man dann im Fernduell mit Marokko um den Gruppensieg. Haiti steht nach 2 Niederlagen vor dem Aus. Gegen Marokko muss ein Sieg her, um noch Chancen auf Platz 3 zu haben.Hoher Besuch! Brasilien-Legende Ronaldinho zu Gast beim zweiten Gruppenspiel gegen Haiti. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SlljakpLK3JSSWJmNnB1YmJtK28wTERIQjIwUVo5ejdJN2hweE84S2tGRT0=Jürgen Klopp schwärmt von Brasiliens Aufstellung: "Das ist eine Top-Mannschaft, mein Gott. Sie haben aber im ersten Spiel, das werden sie selbst sagen, nicht so toll gespielt. Eigentlich ist das Spielfreude pur, abgesichert durch zwei absolute Maschinen mit Casemiro und Guimares. Hinten die letzte Linie kennt auch keine Freundschaftsspiele, haben mit Alisson Becker einen der besten Torhüter der Welt und nach vorne ist es Esprit, Dribbling, Geschwindigkeit, Spielwitz. Brasilien ist wie ein Image. Bist du Fußballer und kommst aus Brasilien, denken alle du kannst den Ball 27000-mal hochhalten. Ich war übrigens bei unseren Partnerverein Bragantino und da habe ich beim Staff-Fußball zugesehen. Da haben die Köche mitgespielt, das Putzpersonal, alle haben mitgespielt und jeder konnte besser kicken als ich jemals." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RmoyWm5HLzdJT05aMXYrWHJ2NUpHWXJMK01UM3lvV0ZZK040cE5wUWdJST0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGYqJHs0wtIfSNlmiJ/vqNXinbORZ0p)Jürgen Klopp über Alisson Becker: "Ein wundervoller Mensch. Alisson Becker ist wirklich vergleichbar mit Manuel Neuer. Ich habe nicht mit Manuel zusammengearbeitet, ihn habe ich jeden Tag gesehen. Er ist ein außergewöhnlicher Torhüter."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SkRwM0NJdjVyTlI2UUorRHJ3bVFoTU53bEFoZTJGaFp4QUdNMFVzMXBEWT0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGZFGUXDu3oWikoBoR/0tU8Bo3gI3e4)Die FIFA WM 2026 komplett live bei MagentaTV (alle Infos zu Inhalten gibt's auch hier: www.magenta.tv (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGZeDhCQrEKNz7qauZ/tDSrho6y_5Be))Samstag, 20.06.2026ab 17.30: Vorberichte Niederlande - Schwedenab 18.50: Niederlande - Schwedenab 21.20: Vorberichte Deutschland - Elfenbeinküsteab 21.50: Deutschland - ElfenbeinküsteSonntag, 21.06.2026ab 01.20 Uhr: Vorberichte Ecuador - Curacaoab 01.50 Uhr: Ecuador - Curacaoab 05.20 Uhr: Vorberichte Tunesien - JapanEXKLUSIV ab 05.50 Uhr: Tunesien - Japanab 08.20 Uhr: Breakfast Clubab 16.30 Uhr: Vorberichte Spanien - Saudi-ArabienEXKLUSIV ab 17.50 Uhr: Spanien - Saudi-Arabienab 20.20 Uhr: Vorbericht Belgien - Iranab 20.50 Uhr: Belgien - Iranab 23.20 Uhr: Vorbericht Uruguay - Kap Verdeab 23.50 Uhr: Uruguay - Kap VerdeMontag, 22.06.2026ab 02.20 Uhr: Vorberichte Neuseeland - ÄgyptenEXKLUSIV ab 02.50 Uhr: Neuseeland - Ägyptenab 07.00 Uhr: Breakfast Clubab 17.30 Uhr: Vorberichte Argentinien - Österreichab 18.50 Uhr: Argentinien - Österreichab 22.20 Uhr: Vorbericht Frankreich - Irakab 22.50 Uhr: Frankreich - IrakPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156049/6298330