Jetzt wird wieder gezockt - kontrolliert, konsequent und mit maXimaler Hebel-Power. Am 23. Juni fällt der Startschuss für Runde 17 des Xtrem-Depots. Dann nehmen Stefan Sommer und Timo Nützel wieder die heißesten Trends am Markt ins Visier - und suchen genau die Optionsscheine, mit denen aus starken Bewegungen eXtreme Chancen werden können.7 Monate lang geht es um Tempo, Timing und Treffer. Das Xtrem-Depot ist gemacht für risikobereite Anleger, die mehr wollen als Durchschnittsrenditen und bereit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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