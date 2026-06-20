Laut einer Umfrage von Betterhelp hat sich der Einsatz von KI für das mentale Wohlbefinden im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Trotzdem werden menschliche Berater:innen nicht überflüssig - ganz im Gegenteil. In Deutschland haben es Menschen mit psychischen Problemen nicht leicht, Hilfe zu finden. Oft müssen sie monatelang auf einen Therapieplatz warten. Als Alternative greifen deshalb immer mehr Menschen auf Chatbots zurück - insbesondere jüngere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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