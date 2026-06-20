Der Speicherchip Hersteller Micron steht in der kommenden Woche vor einem wichtigen Börsentermin. Anleger blicken vor allem auf die Nachfrage nach Speicherchips für künstliche Intelligenz. Nach der starken Rally der Aktie wird der Quartalsbericht zum Test für die hohen Erwartungen.Zahlen kommen nach US Börsenschluss Micron will seine Ergebnisse für das dritte Geschäftsquartal am Mittwoch, 24. Juni 2026, nach US Börsenschluss veröffentlichen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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