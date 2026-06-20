Hotstocks KW 25 / 2026: Ausgewählte Tech-Outperformer der Woche

Tech-Aktien in verschiedenen Marktsegmenten auf Wachstumskurs

Verkürzte Handelswoche wegen Börsenfeiertag Juneteenth

Die vergangene Handelswoche war wegen des Börsenfeiertags Juneteenth am Freitag auf vier Handelstage reduziert und so bewegten sich der US-Leitindex S&P 500 als auch die Technologiebörse Nasdaq im Seitwärtsmodus. Ausgewählte Tech-Aktien aus verschiedenen Marktsegmenten zeichneten sich aber im Wochenverlauf durch eine starke Performance aus.

Diese verbindet vor allem ihre Ausrichtung auf technologiegetriebene und innovative Geschäftsfelder. Sie entwickeln spezialisierte Produkte oder Software für Zukunftsmärkte und setzen dabei auf Forschung, technologische Weiterentwicklung und die Erschließung neuer Anwendungsbereiche. Im Vergleich zu etablierten Großkonzernen handelt es sich überwiegend um kleinere bis mittelgroße Unternehmen, deren Aktien häufig stärkeren Kursschwankungen unterliegen. Das Wachstum ist getrieben von Erwartungen, weniger von fundamentaler Substanz. Der Fokus liegt in erster Linie auf Wachstum und der Weiterentwicklung des Geschäftsmodells, während Dividendenausschüttungen meist eine untergeordnete Rolle spielen.

Gleichzeitig unterscheiden sie sich hinsichtlich ihres Reifegrads: Während einige bereits seit Jahrzehnten erfolgreich am Markt etabliert sind, befinden sich andere noch in einer frühen Wachstumsphase und sind entsprechend stärker von der Akzeptanz neuer Technologien und künftigen Marktentwicklungen abhängig.

Butterfly Network, Inc. (BFLY) - ISIN US1241551027

Das 2011 gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Burlington und entwickelt tragbare Ultraschallsysteme auf Halbleiterbasis. Zum Portfolio gehören KI-gestützte Ultraschallgeräte, Software für Bildauswertung sowie cloudbasierte Lösungen für die medizinische Diagnostik. Im Chartbild sehen wir einen Aufwärtstrend mit einer Kursteigerung von 143 Prozent in den letzen sechs Monaten. Auslöser des Kurssprung vom Freitag ist die Kooperation mit Midjourney, die angekündigt haben, eine Sparte für Bildgebung im Medizinsektor gründen zu wollen. Die fundamentalen Zahlen sind nicht sonderlich aussagekräftig.

Horizon Quantum Holdings Ltd. (HQ) - ISIN SGXZ31642911

Horizon Quantum Holdings wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur. Das Unternehmen konzentriert sich auf Entwicklungswerkzeuge und Software, die die Programmierung von Quantencomputern vereinfachen und deren Einsatz in der Industrie ermöglichen. Das Halbjahresplus liegt bei 163 Prozent, wobei der jüngste Höhenflug offenbar in der Zusammenarbeit mit IonQ begründet ist. Einen Gewinn gab es zuletzt im Jahr 2023, sodass die jüngste Kursentwicklung auch hier auf den Erwartungen des Marktes basiert.

Methode Electronics, Inc. (MEI) - ISIN US5915202007

Bereits 1946 gegründet, ist Methode Electronics in Chicago ansässig. Das Produktspektrum umfasst Sensoren, Schalter, Steckverbindungen, Stromverteilungssysteme und weitere elektronische Komponenten für die Automobil-, Industrie- und Medizintechnik. Analysten zeigten sich nach den jüngsten Quartalszahlen optimistischer, die Gewinnzone ist aber momentan außer Reichweite. Das Kursplus liegt bei 103 Prozent mit zuletzt besonders starker Dynamik.

FuelCell Energy, Inc. (FCEL) - ISIN US35952H7008

Der Firmensitz befindet sich in Danbury; gegründet wurde FuelCell Energy 1969. Das Unternehmen entwickelt und betreibt stationäre Brennstoffzellensysteme zur emissionsarmen Strom- und Wärmeerzeugung sowie Lösungen für Wasserstoffproduktion und CO2-Abscheidung. Aktuell steht die Energieversorgung von Rechenzentren im Fokus. Auch wenn schwarze Zahlen noch lange nicht in Sicht sind, ist doch ein beachtliches Halbjahresplus von 194 Prozent zu beobachten.SD stellen den operativen Gewinn des Versicherungsgeschäfts dar - noch bevor Kapitalerträge aus dem Anlageportfolio berücksichtigt werden. Charttechnisch ist der Verlauf ähnlich wie bei den zuvor genannten Wertpapieren: ein Plus von 8 Prozent mit einem überzeugenden Verlassen der vorherigen Bärenflagge.

Tagescharts vom 18.06.2026, Quelle: TWS

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 20.06.2026

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