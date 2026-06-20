Potsdam/Bonn, 20. Juni 2026 (ots) -Heidi Reichinnek sieht die Frage, ob Die Linke sich an Regierungen beteiligen sollte, nicht als entscheidend an. Die Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Linken sagte beim Parteitag in Potsdam im Gespräch mit dem Fernsehsender phoenix: "Unser Kompass ist ganz klar. Wenn wir etwas für die Menschen im Land erreichen können, wenn wir die Demokratie verteidigen können, dann sind wir Linke da. Aber ich muss auch ganz klar sagen: Ob Opposition oder Regierung - es geht darum, etwas zu verändern. Das können wir in allen Rollen." Auch sei mitregieren oder nicht eine Frage der Perspektive. So sei die Situation in Sachsen-Anhalt eine ganz andere als die in Baden-Württemberg oder Berlin. "In dieser Vielfältigkeit müssen wir aber trotzdem klar sagen: Hier sind rote Haltelinien, das ist mit uns nicht zu machen." Eines stehe aber auch für sie fest: "Wir werden den Osten niemals den Nazis überlassen."Heidi Reichinnek kritisierte das Verhältnis der CDU zur Linken. "Wir sind nicht diejenigen, die die ganze Zeit einen Unvereinbarkeitsbeschluss vor uns her tragen, sondern sind diejenigen, die wirklich inhaltlich arbeiten. Und wir sind da bereit, mit allen demokratischen Parteien beziehungsweise Fraktionen auch gemeinsam nach vorne zu gehen. Aber solange man sich wie Teile der Union hinstellt und so tut, als ob zwischen AfD und Linke irgendwelche Gemeinsamkeiten bestünden, solange wird es natürlich schwierig."Das komplette Interview sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/61iPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6298422