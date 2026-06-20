© Foto: picture-allianzGeorge Soros - ein Mann, der mit einer Wette gegen das britische Pfund zur Legende wurde.Der bekannte Investor George Soros wurde 1930 in Budapest in Bupadest als György Schwartz geboren. Er überlebte den Holocaust, weil sein Vater falsche Pässe beschaffen konnte. 1947 gelang ihm die Flucht aus dem kommunistisch werdenden Ungarn, er immigrierte nach London, wo er an der London School of Economics Volkswirtschaft und Philosophie studierte. Dort lernt er den Philosophen Karl Popper kennen, der ihn entscheidend beeinflusst. Wie so oft im Leben, machen die Begegnungen mit anderen Menschen den entscheidenen Unterschied. So auch bei Soros. Er verbindet Poppers Philosophie mit seinen …
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