München (ots) -Es war ein riesengroßes Familientreffen, das der Bayerische Rundfunk am Samstag mit Mitarbeitenden, Programmlieblingen und seinem Publikum feierte. Beim Aktionstag "Servus beim BR!" erlebten 13.000 Gäste auf dem BR-Gelände in München-Freimann ein spannendes Programm mit Workshops, exklusiven Einblicken hinter die Kulissen, Musik und Bühnenunterhaltung - bei bestem Wetter unter einem strahlend BR-blauen Himmel.BR-Intendantin Dr. Katja Wildermuth ist von der Resonanz beeindruckt:"Über 13.000 Menschen haben 'ihren' BR besucht und unseren Tag der offenen Tür zu einem besonderen Erlebnis gemacht. Besucherinnen und Besucher aus ganz Bayern haben hinter die Kulissen geblickt und sich davon überzeugen können, mit wie viel Engagement, Kreativität und Professionalität unsere Teams jeden Tag ihre Programme gestalten. Genau dieser persönliche Austausch macht öffentlich-rechtlichen Rundfunk aus: offen, transparent und nahbar. Die Begeisterung vor Ort hat gezeigt, wie wertvoll solche Begegnungen sind."Einblick hinter die KulissenDen ganzen Tag über führten BR-Mitarbeitende die Gäste durch Studios, Regieräume und Produktionsbereiche - darunter die Schauplätze von Formaten wie "Abendschau", "Wir in Bayern", "Bayern 3" oder der BR24 Newsroom. Moderatorinnen, Moderatoren und die Macher hinter den Formaten erklärten, wie Nachrichten, Shows und Reportagen entstehen. Einen intensiven Einblick bekamen Interessierte bei zahlreichen Workshops zu zum Beispiel Schauspiel, Sprechen vor dem Mikrofon oder dem Erstellen eines Reels für den Bayern 3-Instagram-Kanal."Großartig, dass sich der BR öffnet und Bereiche zeigt, die man als Zuschauer sonst nicht sehen kann, total nahbar", sagt Michaela aus München. "Überall gibt's was zu entdecken. Und dass man im Nachrichten-Newsroom daneben stehen kann, wo gerade gearbeitet wird, das ist toll", schwärmt Thomas aus Erding. "Wir waren in einem Ü-Wagen, das war total interessant, weil man da sonst nicht reinkommt", so Sabine aus Rosenheim.Bühnenprogramm, Musik und Star-MomenteAuf der großen Bühne wechselten sich Musik, Kabarett, Gewinnspiele und Interviews mit Machern, Schauspielern und Moderatoren der unterschiedlichsten Sendungen ab, der Graffiti-Künstler Loomit gestaltete die nicht mehr genutzten Satellitenanlagen zu bunten Kunstwerken und für musikalische Höhepunkte sorgten unter anderem Musikerinnen und Musiker des BRSO sowie der Auftritt der Bayern 3-Band: "Super Musik, das sind genau die Lieder, bei denen ich im Radio auch immer mitsinge", freut sich Moritz aus Allershausen. "Ich bin Bayern 1-Fan und extra aus Regensburg gekommen", erzählt Hörerin Susanne.Spiel- und MitmachstationenDie zahlreichen Mitmachstationen wurden besonders von Familien genutzt: "Unsere Kinder sind begeistert - erst Mini-Lansing, dann das riesige Pong-Spiel und das Instrumenten-Testen mit den Orchesterprofis. Wir hatten selten einen Tag, an dem wir als Familie so viel gemeinsam ausprobieren und gleichzeitig einen echten Blick hinter die Kulissen werfen konnten", schwärmt Manuela aus München, Besucherin und Mutter.Die BR-Mitarbeitenden standen ihrem Publikum beim Tag der offenen Tür Rede und Antwort. "Es interessiert mich besonders, wie Nachrichten entstehen, also was alles passiert vom Geschehen bis zur Meldung. Ich fand es beeindruckend, wie offen hier alle waren, man konnte ganz viele Fragen stellen", so Joe aus Poing.Weitere Impressionen zum Aktionstag "Servus beim BR!" finden Sie unter www.br.de/servusbeimbr.Fotos zum Download unter https://share.ard-zdf-box.de/s/syGTckbqkwdLnH5Pressekontakt:BR-PressestelleJulia PerzE-Mail: julia.perz@br.deTel. +49 (0)89 5900-10553Veronika ZettlE-Mail: veronika.zettl@br.deTel. +49 (0)89 5900-10566www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6298428