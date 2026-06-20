Dass man sich Physik über gesellige Abendessen nähern kann, zeigt die Forschung eines italienischen Teams. Bei ihrem unterhaltsamen Ansatz haben sie sich mit lediglich drei Zutaten auseinandergesetzt. Das Pastagericht aus Rom namens "Cacio e pepe" enthält neben den Nudeln - vorzugsweise Tonnarelli - eigentlich nur drei Zutaten: Nudelwasser, den Käse Pecorino Romano und Pfeffer zum Würzen. Doch dieses Gericht für viele Leute zuzubereiten, gestaltete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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