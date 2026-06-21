Kreditkartenzinsen von teils über 20 Prozent treiben Millionen US-Verbraucher an ihre Grenzen. Kaum verwunderlich, dass ein alternatives Bezahlmodell rasant wächst und immer größere Marktanteile erobert. Von diesem Wandel profitiert besonders ein Fintech-Wert mit starkem Gewinnwachstum, Abo-Erlösen und bemerkenswerter Skalierbarkeit.Während die Kreditkartenschulden der US-Haushalte mit 1,28 Billionen Dollar einen historischen Rekord erreicht haben, suchen immer mehr Verbraucher nach Alternativen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär