DAX: Bullisches Potential! - Chartanalyse, Prognose & Wochenausblick

?? DAX Aktuell - DAX Prognose - Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 26 - 2026)

Wie bewegt sich der DAX aktuell nach den jüngsten Signalen der US-Notenbank Fed, den neuen Konjunkturdaten und die sich anzeichnende Entspannung rund um den Iran? In unserer DAX Prognose für die KW 26 analysieren wir die wichtigsten Chartmarken und zeigen auf, warum der DAX trotz des gedämpften wirtschaftlichen Ausblicks in Deutschland charttechnisch weiterhin ein bullisches Potenzial besitzt.

?? Key Takeaways: DAX

Geldpolitischer Gegenwind: Die US-Notenbank Fed hält den Leitzins restriktiv bei 3,50 - bis 3,75 - Starke US-Einzelhandelsumsätze (+0,9 - im Mai) dämpfen die Hoffnung auf rasche Zinssenkungen.

Wachstumsbremse im Inland: Das Ifo-Institut senkt seine Prognose für das deutsche Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr von 1,2 - auf 0,8 %.

Entspannung für die weltweiten Handelswege: Die Straße von Hormus ist aktuell an diesem Wochenende laut iranischen Quellen wieder geschlossen - die USA bekräftigen aber die Aussichten auf baldige Einigung bzw. "Befahrbarkeit, egal unter welchen Umständen" - Aktuelle politische Entwicklungen hier können die Märkte aber weiter volatil werden lassen!

Charttechnischer Status quo: Der DAX rettet einen Wochenschluss von 25.022 Punkten und verteidigt damit die wichtige SMA20-Linie im Tageschart (24.875 Punkte). Das übergeordnete Bild bleibt damit vorerst bullisch.

Prognose-Tendenz: Für die neue Handelswoche wird ein seitwärts bis aufwärts gerichteter Markt erwartet. Die Wahrscheinlichkeit für das Bull-Szenario liegt bei 55 - für das Bear-Szenario bei 45 %.

Entscheidende Marke: Die Marke von 25.022 Punkten fungiert als Pivot-Punkt für die kommenden Handelstage.

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