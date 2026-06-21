Sie hat Zugriff auf KI-Tools, die noch nicht breit verfügbar sind: Lisa Ihde arbeitet seit über zwei Jahren als Technical Account Managerin bei Google. Bei t3n Arbeit in Progress teilt sie, wie sie KI-Agenten sinnvoll einsetzt, wo sie halluzinieren und wie sie Ergebnisse kontrolliert. Sie vermittelt zwischen Google-Kunden und internen Engineering-Teams: Lisa Ihde arbeitet als Technical Account Managerin, kurz TAM, bei Google. Dazu hat Ihde, die als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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