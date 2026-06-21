Wochenausblick - Inflationsdaten aus den USA und Stimmungsindikatoren in Europa im Fokus

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Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwarten uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:





Montag:





Zum Wochenauftakt richtet sich der Blick auf mehrere wichtige Konjunkturindikatoren. In Kanada wird der Verbraucherpreisindex auf Jahressicht veröffentlicht und liefert Hinweise auf den Inflationsdruck sowie mögliche geldpolitische Spielräume. In China steht zudem der Zinsentscheid der People's Bank of China (PBoC) an, der insbesondere für die Entwicklung des chinesischen Wachstums und die Stimmung an den asiatischen Märkten relevant sein kann. Für die Eurozone wird darüber hinaus das Verbrauchervertrauen gemeldet, das als Frühindikator für die Konsumneigung und damit für die Binnenkonjunktur gilt.



Dienstag:





EAm Dienstag stehen in Europa und den USA mehrere Einkaufsmanagerindizes (EMI) im Mittelpunkt. Für das Vereinigte Königreich wird der S&P Global Gesamt-EMI veröffentlicht, während Deutschland unter anderem den HCOB EMI Gesamtindex meldet. Ergänzend folgt für die Eurozone der HCOB Composite EMI, der die Entwicklung in Industrie und Dienstleistungssektor zusammenfasst. In den USA werden die S&P Global EMIs für Dienstleistungen und das verarbeitende Gewerbe berichtet und geben Hinweise auf die Dynamik der größten Volkswirtschaft der Welt. Auf Unternehmensseite legt FedEx Corp. seine Quartalszahlen für Q4 2025 vor, Carnival Corp. berichtet zu Q2. In Deutschland findet zudem die Hauptversammlung von Delivery Hero statt.

























Mittwoch:





Zur Wochenmitte wird in Deutschland der Ifo-Geschäftsklimaindex für Juni veröffentlicht, der als wichtiger Gradmesser für die Stimmung in der deutschen Wirtschaft gilt. In Australien wird der Verbraucherpreisindex (Monat und Jahr) bekannt gegeben und Russland ergänzt das Datenbild mit der Industrieproduktion für Mai. Unternehmensseitig findet die Hauptversammlung von Nvidia Corp. statt, während Qualcomm mit einem Investor Day Einblicke in Strategie und Ausblick geben dürfte. Zudem veröffentlicht Micron Technology seine Quartalszahlen für Q3.























Donnerstag:





Am Donnerstag stehen in den USA mehrere Datenpunkte im Zeichen von Inflation und Konsum. Erwartet wird die Kernrate der persönlichen Konsumausgaben (PCE, Monat/Jahr), die als bevorzugtes Inflationsmaß der US-Notenbank gilt. Ergänzend liefern die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung einen zeitnahen Hinweis auf die Lage am US-Arbeitsmarkt. Zudem wird der reale private Konsum für Mai veröffentlicht und gibt Aufschluss über die Stärke der US-Nachfrage. In Europa wird in Frankreich das Verbrauchervertrauen gemeldet. Spanien veröffentlicht Erzeugerpreise sowie das Bruttoinlandsprodukt für Q1. Auf Unternehmensseite stehen die Hauptversammlungen von Porsche SE und Dell an.

















Freitag:



Zum Wochenschluss richtet sich die Aufmerksamkeit auf weitere Stimmungs- und Inflationsindikatoren. In Japan wird der Tokioter Verbraucherpreisindex auf Jahressicht veröffentlicht, der häufig als Vorläufer für die landesweiten Inflationsdaten gilt. In Italien folgen sowohl das Verbrauchervertrauen als auch das Produzentenvertrauen für Juni und liefern Hinweise auf die Lage bei Konsumenten und Unternehmen. In den USA wird das Verbrauchervertrauen der Universität Michigan für Juni berichtet, das als wichtiger Indikator für Konsumneigung und Inflationserwartungen gilt.



Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.



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Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC















