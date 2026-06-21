Mercedes bricht mit dem Van-Image. Der VLE tritt als elektrische Luxus-Limousine mit bis zu acht Sitzen an. Ob das Konzept aufgeht, zeigt unsere erste Testfahrt in den Bergen rund um Bilbao und den engen Gassen der Industrie- und Hafenstadt im Norden Spaniens. Dort lernen wir einige technische Raffinessen kennen - und die Hinterachslenkung sogar lieben. Auf Knopfdruck schließen sich die hinteren Fenster, die in den seitlichen Schiebetüren voll versenkbar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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