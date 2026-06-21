WISE S.p.A., ein wegweisendes Medizintechnikunternehmen, das sich auf fortschrittliche implantierbare Elektroden für Neuromonitoring, Neuromodulation und Gehirn-Computer-Schnittstellen (BCI) spezialisiert hat, gab heute den erfolgreichen Abschluss einer überzeichneten Serie-D-Finanzierungsrunde in Höhe von insgesamt 30 Millionen Euro bekannt. An der Runde beteiligte sich ENEA Tech and Biomedical, eine italienische Stiftung, die sich der Innovation und dem Technologietransfer im biomedizinischen Sektor widmet und nun als strategischer Partner in den Investorenkreis von WISE aufgenommen wurde. Dieser endgültige Abschluss baut auf dem ersten Abschluss der Runde im Juni 2024 auf, der eine von InvestEU unterstützte Venture-Debt-Fazilität der Europäischen Investitionsbank (EIB) sowie eine Kapitalbeteiligung des neuen Investors Wallaby S.p.A. dem Family Office der Familie Scagliarini (GVS S.p.A.) und der bestehenden Finanzpartner New Frontier S.r.l., Eureka Venture SGR sowie Indaco Ventures SGR.

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WCS: wise cortical strip

Beschleunigung der klinischen Einführung der Heron-Elektrode

Die Erlöse werden in erster Linie dazu verwendet, die Entwicklung und klinische Einführung der Heron-Elektrode voranzutreiben, dem Flaggschiffprodukt von WISE für die Rückenmarksstimulation (SCS). Die Heron-Elektrode ist die erste SCS-Elektrode, die für eine gezielte, gerichtete Stimulation mittels einer minimalinvasiven perkutanen Implantationstechnik entwickelt wurde dabei verbindet sie auf einzigartige Weise die therapeutische Präzision chirurgischer Paddelelektroden mit dem geringeren Eingriffsaufwand zylindrischer Elektroden. Dieser doppelte Vorteil führt zu höherer Energieeffizienz, besserer anatomischer Abdeckung, verbesserter Erfassung neuronaler Signale und reduzierter Elektrodenmigration und stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Behandlung chronischer Schmerzen dar.

Die Erlöse werden den Zulassungsprozess für die Heron-Elektrode und die erste Studie am Menschen finanzieren und gleichzeitig die kommerzielle Ausweitung des gesamten Elektrodenportfolios von WISE in den Zielmärkten vorantreiben.

Eine differenzierte Plattform für Neurotechnologie der nächsten Generation

Die firmeneigene Supersonic-Technologie von WISE ermöglicht die Herstellung implantierbarer Elektroden und BCI-Systeme, die aus dehnbaren elektronischen Schaltkreisen bestehen, die in ultradünne Elastomerfolien integriert sind. Im Vergleich zu herkömmlichen starren Elektroden zeichnen sich die Geräte von WISE durch überlegene Anpassungsfähigkeit an das Gewebe, Weichheit und Haftfähigkeit aus Eigenschaften, die sowohl für die Sicherheit als auch für die therapeutische Wirksamkeit bei Anwendungen im Bereich der Neuromonitoring und Neurostimulation entscheidend sind. Diese einzigartigen Merkmale der WISE-Technologie ermöglichen zudem eine verbesserte Präzision bei der Erfassung und Stimulation neuronaler Signale und positionieren WISE an der Spitze der neuronalen Schnittstellentechnologie der nächsten Generation.

Neben der Heron-Elektrode wird die Finanzierungsrunde die erweiterte Vermarktung des WISE Cortical Strip (WCS) unterstützen, der ersten weichen, dehnbaren Elektrode für die intraoperative neurophysiologische Überwachung (IONM) bei Operationen von Hirntumoren und Epilepsie. Der WCS verfügt über die CE-Kennzeichnung gemäß MDR als erster kortikaler Streifen für IONM, der diese Zertifizierung erhalten hat sowie über die FDA-Zulassung und ist in Europa, den USA und Australien im Handel erhältlich.

Stärkung der Unternehmensführung bei WISE

Der Abschluss dieser Finanzierungsrunde geht zudem mit der Ernennung von Laura Iris Ferro zur Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens sowie der Aufnahme von Giuseppe Corvino in den Vorstand einher. Laura Iris Ferro ist eine der prominentesten Führungskräfte in der italienischen und europäischen Biotech-Branche: Als Gründerin von Gentium, einem an der Nasdaq notierten Unternehmen, das 2014 von Jazz Pharmaceuticals im Rahmen einer Transaktion im Wert von rund 1 Milliarde US-Dollar übernommen wurde, ist sie heute Präsidentin und Mitbegründerin von Bio4Dreams und bekleidet Führungs- und Investitionsfunktionen in zahlreichen innovativen Unternehmen im Life-Sciences-Sektor.

"Die Überzeichnung dieser Serie-D-Finanzierungsrunde ist ein Beleg für die Stärke dessen, was unser Team aufgebaut hat in der Technologie, in der medizinischen Forschung und in unseren Beziehungen zu Klinikern und Partnern", sagte Luca Ravagnan, Chief Executive Officer von WISE . "Die Aufnahme von ENEA Tech und Biomedical in unseren Investorenkreis stärkt unsere Mission, Patienten weltweit wirklich transformative Neurotechnologie zur Verfügung zu stellen. Mit unserem Leitprodukt Heron zielen wir auf einen Markt im Wert von mehreren Milliarden Euro ab mit einem Produkt, das einen seit langem ungedeckten klinischen Bedarf adressiert. Diese Finanzierung verschafft uns die Ressourcen, um den Weg vom Labor zum Patienten zu vollenden."

"WISE steht für eine überzeugende Verschmelzung von fortschrittlicher Materialwissenschaft, Neurowissenschaft und klinischer Innovation", kommentierte Laura Iris Ferro, Vorstandsvorsitzende von WISE . "Die Aufnahme von ENEA Tech und Biomedical in unseren Kreis ist ein Beweis für die Stärke dessen, was WISE aufgebaut hat. Ich bin stolz darauf, dem Unternehmen dabei zu helfen, seine Technologie zu skalieren und Patienten mit neurologischen Erkrankungen und chronischen Schmerzen wirkungsvolle Lösungen anzubieten."

Über Wise Spa und Enea Tech and Biomedical

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