Intersolar München (ots) -TRITEC stellt auf der Intersolar 2026 in München das neue PV-Klemmsystem TRI-CLIP Ready vor. Die Montagelösung wurde entwickelt, um PV-Installationen auf Ziegeldächern zu beschleunigen, Montageprozesse zu vereinfachen und die Effizienz auf der Baustelle zu erhöhen.Der Ausbau der Photovoltaik in Deutschland und Europa schreitet weiter voran. Gleichzeitig stehen PV-Installateure, Dachdecker und Solarfachbetriebe vor wachsenden Herausforderungen: steigende Nachfrage nach Photovoltaikanlagen, zunehmender Zeitdruck auf Baustellen sowie der anhaltende Fachkräftemangel in der Solarbranche.Vor diesem Hintergrund präsentiert TRITEC auf der Intersolar 2026 mit TRI-CLIP Ready ein neues PV-Klemmsystem für Ziegeldächer, das speziell für effiziente und praxisnahe PV-Montage entwickelt wurde.TRI-CLIP Ready: PV-Montagesystem für schnellere Installation auf dem DachDas neue PV-Klemmsystem TRI-CLIP Ready basiert auf dem Prinzip "Klick & Ready" und wurde für eine vereinfachte PV-Montage auf Ziegeldächern konzipiert.Ein flexibler Dachhaken ermöglicht das Einlegen der Montageschienen ohne zusätzliche Verschraubung der Profile. Dadurch reduziert sich die Anzahl der Montageschritte bei der Installation von Photovoltaikanlagen deutlich.Zusätzlich reduziert eine schwimmende Modulfeldlagerung mechanische Belastungen innerhalb der Unterkonstruktion und an den Modulen.Die wichtigsten Eigenschaften im Überblick:- reduzierte Montageaufwände- weniger Arbeitsschritte auf der Baustelle- Installation mit nur einem Schraubantrieb- keine zusätzliche Verschraubung der Profile- spannungsfreie, schwimmende Modulfeldlagerung- leichte HohlkammerprofileZiel der Entwicklung ist es, Installationsbetrieben eine Lösung bereitzustellen, die Arbeitsprozesse vereinfacht und die Effizienz bei der Umsetzung von PV-Projekten erhöht.Live-Premiere auf der Intersolar 2026Im Mittelpunkt des Messeauftritts von TRITEC steht die Live-Präsentation von TRI-CLIP Ready. Besucherinnen und Besucher können das System am Messestand kennenlernen und sich über konkrete Einsatzmöglichkeiten informieren.Darüber hinaus präsentiert TRITEC weitere Lösungen entlang der Photovoltaik-Wertschöpfungskette, darunter PV-Montagesysteme, Energiespeicherlösungen von ATMOCE, Fronius und FOX ESS sowie hocheffiziente ABC-Solarmodule von AIKO Solar.TRITEC auf der Intersolar 202623.-25. Juni 2026Messe München | Halle A4 | Stand A4.340Live-Demonstration TRI-CLIP Ready:23. Juni 2026 | 16:00-18:00 UhrÜber TRITECTRITEC ist seit fast 40 Jahren als Großhändler und Systempartner in der Photovoltaikbranche tätig. Mit über 400 Mitarbeitenden weltweit unterstützt das Unternehmen die Umsetzung von PV-Projekten entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das Portfolio umfasst eigene PV-Montagesysteme sowie ausgewählte Komponenten führender Hersteller und wird durch technische Beratung und praxisnahe Unterstützung ergänzt.Pressekontakt:TRIENERGY Deutschland GmbHFrau Simone BaumannT +49 761 769986-68simone.baumann@tritec-energy.comOriginal-Content von: TRIENERGY Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182787/6298716