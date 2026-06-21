SpaceX elektrisiert die Märkte - doch Kapitalmarktexperte Stefan Risse warnt: Mega-IPOs könnten der Rally Liquidität entziehen und ausgerechnet die bisherigen Börsenlieblinge unter Druck setzen.Der Börsengang von SpaceX gilt als Meilenstein - für Kapitalmarktexperte Stefan Riße ist er aber vor allem ein Stresstest für die Liquidität an den Aktienmärkten. Denn neue Mega-IPOs ziehen Milliarden an und könnten damit etablierten Börsenstars Kapital entziehen. Riße verweist darauf, dass die Rallye der vergangenen Jahre stark von Aktienrückkäufen getragen wurde. Vor allem große US-Techkonzerne hätten mit massiven Rückkäufen das Angebot verknappt und so die Kurse gestützt. Nun drehe sich das Bild: …
Enthaltene Werte: US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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