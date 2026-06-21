Die Hardware von morgen kämpft heute oft noch mit Unzuverlässigkeit im atomaren Maßstab. Ein winziger physikalischer Trick mit verblüffender Wirkung könnte jetzt ein massives Problem lösen und künftige Rechner-Architekturen entscheidend voranbringen. Ein wesentliches Hindernis beim Bau von Bauteilen für Quantencomputer oder abhörsichere Kommunikation war bislang die unberechenbare Natur sogenannter Quantenemitter. Wissenschaftler:innen der University ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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