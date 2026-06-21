Die Verbreitung von KI-Tools im digitalen Alltag bedeutet nicht, dass diese auch auf Akzeptanz stoßen. Aktuelle Umfragen belegen einen klaren Widerspruch: Die Nutzung der Programme steigt rasant, während das Vertrauen in die Technologie auf einen Tiefpunkt fällt. Immer mehr Menschen greifen im digitalen Alltag auf Werkzeuge der Künstlichen Intelligenz zurück, um ihre Produktivität zu steigern. Eine breit angelegte Erhebung des unabhängigen US-Forschungsinstituts ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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