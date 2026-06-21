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Waterdrop Filter startet Prime-Day-Angebote, um Familien dabei zu helfen, ihre Flüssigkeitszufuhr im Sommer zu verbessern



21.06.2026 / 20:05 CET/CEST

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BERLIN, 21. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Waterdrop Filter, eine bewährte Marke für Wasserfilter, hat ihre Prime-Day-Aktion angekündigt, die vom 23. bis 26. Juni läuft und eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl an Filterlösungen für die Flüssigkeitszufuhr im Sommer, Familienfeiern, Essen im Freien und das gemeinsame Anschauen von Sportveranstaltungen bietet. Da die Sommerferien mehr Zeit zu Hause, gemeinsame Treffen und Kurztrips mit sich bringen, bietet das Sortiment praktische Optionen für unterschiedliche Wohnsituationen und Budgets. Das Umkehrosmose-System "Waterdrop X12 Alkaline Mineral" ist speziell für größere Haushalte konzipiert, die große Mengen an gereinigtem Wasser für den täglichen Trink- und Kochbedarf sowie für Gäste im Sommer benötigen. Mit einer Spitzenkapazität von 1200 GPD, einer 11-stufigen Umkehrosmose-Filterung, einer Anreicherung mit alkalischen Mineralien und einem Verhältnis von Reinwasser zu Abwasser von 3:1 liefert das Gerät schnell besser schmeckendes Wasser bei kürzerer Wartezeit. UVP 1299 €; Prime-Day-Preis 879 €, Sie sparen bis zu 32 % . Das Waterdrop G3P600 Umkehrosmose-System wurde für kleine bis mittelgroße Familien entwickelt, die nach einer zuverlässigen Umkehrosmose-Anlage für den Einbau unter der Spüle suchen. Mit einer Kapazität von 600 GPD, einer 8-stufigen Filterung, Zertifizierungen nach NSF/ANSI 42, 58 und 372 sowie einem intelligenten LED-Wasserhahn trägt das Gerät dazu bei, TDS, Chlor, schlechten Geschmack, Gerüche und andere Verunreinigungen zu reduzieren. Die Wasserenthärtungswirkung trägt zudem dazu bei, Kalkablagerungen zu reduzieren und den Geschmack von Kaffee, Tee und Trinkwasser im Alltag zu verbessern. UVP 429,99 €; Prime-Day-Preis 339 €, Sie sparen bis zu 21% . Für eine leichter zugängliche Lösung unter der Spüle bietet das Waterdrop 10UA Untertisch-Wasserfiltersystem eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, die Qualität des Leitungswassers zu verbessern. Dank der einfachen Installation, der langen Lebensdauer des Filters und der kompakten Bauweise eignet es sich besonders gut für Küchen, Mietwohnungen und Einsteiger im Bereich der Wasserfilterung. UVP 69,99 €; Prime-Day-Preis 52,49 €, Sie sparen bis zu 25% . Für flexible Raumkonzepte vereint das Waterdrop A2-Umkehrosmose-System für die Arbeitsplatte den Komfort einer installationsfreien Nutzung mit sofort verfügbarem warmem und kaltem Wasser. Dank seiner 5-stufigen Umkehrosmose-Filterung, dem einstellbaren Temperaturbereich von 15 °C bis 95 °C, dem intelligenten Touchscreen, den Favoriten-Einstellungen und dem tragbaren 1,1-Liter-Krug für reines Wasser eignet er sich ideal für Küchen, Büros, Wohnmobile und Sommerpartys. UVP 499 €; Prime-Day-Preis 399 €, Sie sparen bis zu 20% . Zusammen bieten diese Prime-Day-Angebote Familien mehr Möglichkeiten, ihre Trinkgewohnheiten im Sommer zu verbessern. Weitere Informationen zu den Prime-Day-Angeboten von Waterdrop Filter finden Sie auf Amazon sowie auf der offiziellen Website . Informationen zu Waterdrop Filter Das 2015 gegründete Unternehmen Waterdrop Filter bietet Wasseraufbereitungsprodukte für den Einsatz zu Hause, im Büro und im Freien an. Geleitet von seinem Engagement für sauberes Wasser genießt das Unternehmen das Vertrauen von über 40 Millionen Familien weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.waterdropfilter.de Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2997396/image1.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2920974/Waterdrop_LPR_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/waterdrop-filter-startet-prime-day-angebote-um-familien-dabei-zu-helfen-ihre-flussigkeitszufuhr-im-sommer-zu-verbessern-302805891.html



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