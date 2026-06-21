Die Volkswagen-Aktie hat in der Vorwoche massiv an Boden verloren. Nach rund -13% Kursverlust wurde nun auch die zuletzt zentrale Unterstützungsmarke bei 81,40 € unterschritten. Obgleich auch der Dividendenabschlag berücksichtigt werden muss, wie dies mein Kollege Peter Wolf-Karnitschnig erst am Freitag mitsamt weiteren Einschätzungen bemerkte. Verkaufssignal aktiviert In der letzten Analyse stand bereits die angeschlagene Ausgangslage der Volkswagen-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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