Die Aktie von Carnival hat sich in den vergangenen Monaten bereits deutlich erholt, doch die anstehenden Quartalszahlen könnten den nächsten Impuls liefern. Entscheidend wird dabei weniger die Gewinnkennziffer je Aktie sein als die Frage, ob der Kreuzfahrtkonzern seine starke Preissetzungsmacht und die hohe Nachfrage weiterhin in steigende Erträge ummünzen kann. Kreuzfahrtboom treibt Carnival weiter an Kreuzfahrten stehen unter Reisenden wieder hoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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