"BiDi-Ready" reicht nicht. Wer bidirektionales Laden ernsthaft plant, braucht zertifizierte, interoperable Lösungen. Der Status "BiDi-Certified' ist wichtig. Während im DC-Bereich zertifizierte Produkte im Feld sind, liegt der Unterschied im AC-Bereich genau hier: Viele Marktbegleiter versehen ihr AC-Portfolio mit dem Ready-Label. Da lohnt es sich genau hinzuschauen. Compleo setzt auf den Status "BiDi-Certified" und bringt damit Ordnung in das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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