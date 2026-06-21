Die Integration von künstlicher Intelligenz in den physischen Alltag erreicht derzeit eine völlig neue Stufe. In einer asiatischen Metropole übernimmt autonome Robotik bald den vollständigen Betrieb von Verkaufsflächen im lokalen Einzelhandel. In der asiatischen Wirtschaftsmetropole Hongkong eröffnet in Kürze ein rund um die Uhr geöffneter Convenience-Store, der als Machbarkeitsstudie für eine weitreichende Skalierung dient. Wie Futurism berichtet, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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