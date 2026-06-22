Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - June 22, 2026) - The following is a list of Upcoming Meeting Dates announced this week for Reporting Issuers in Canada. The data is supplied by Issuing Companies through the service of CDS Clearing and Depository Services Inc.
|Company Name
|Record Date
|Meeting Date
|Type
|Accord Financial Corp
|June 17, 2026
|July 27, 2026
|S
|Aegis Resources Ltd.
|July 3, 2026
|August 13, 2026
|AGS
|Alithya Group Inc.
|July 13, 2026
|September 9, 2026
|AGS
|American Lithium Corp.
|July 7, 2026
|August 26, 2026
|AG
|Ashley Gold Corp. *
|June 9, 2026
|August 7, 2026
|AS
|Astra Exploration Inc.
|July 10, 2026
|August 24, 2026
|AG
|Benz Mining Corp.
|July 10, 2026
|August 17, 2026
|S
|Champion Electric Metals Inc.
|June 26, 2026
|August 12, 2026
|A
|DataMetrex AI Limited
|July 10, 2026
|August 28, 2026
|AS
|Delta Resources Limited
|June 29, 2026
|August 20, 2026
|AG
|EMPEROR METALS INC
|July 9, 2026
|August 19, 2026
|AGS
|Emergent Metals Corp. %
|June 18, 2026
|August 4, 2026
|A
|Emininet Gold Corp.
|July 7, 2026
|August 13, 2026
|AG
|Grown Rogue International Inc.
|July 7, 2026
|August 25, 2026
|AS
|HYLQ STRATEGY CORP.
|July 13, 2026
|August 12, 2026
|AS
|Hispania Resources Inc.
|July 6, 2026
|August 17, 2026
|AS
|Imagine Lithium Inc.
|July 10, 2026
|September 3, 2026
|AG
|Jabbo Capital Corp.
|July 9, 2026
|August 13, 2026
|AGS
|Jade Power Trust
|July 6, 2026
|August 12, 2026
|AS
|Jayden Resources Inc.
|July 28, 2026
|September 3, 2026
|AG
|Kovo+ Holdings Inc.
|June 22, 2026
|July 27, 2026
|AGS
|Light AI Inc. *
|June 2, 2026
|July 31, 2026
|A
|Live Energy Minerals Corp.
|July 9, 2026
|August 13, 2026
|A
|Luxor Metals Ltd.
|July 10, 2026
|August 17, 2026
|AG
|MAJOR GOLD CORP
|June 19, 2026
|July 30, 2026
|AG
|Miravalles Gold Corp.
|July 10, 2026
|August 19, 2026
|AG
|Precipitate Gold Corp. *
|July 10, 2026
|August 26, 2026
|A
|Prosper Gold Corp.
|July 14, 2026
|August 20, 2026
|AGS
|Reklaim Ltd.
|July 10, 2026
|August 12, 2026
|AGS
|Resolve Energy Inc.
|July 8, 2026
|August 12, 2026
|AG
|Silver Dollar Resources Inc.
|July 9, 2026
|August 18, 2026
|AG
|SouthGobi Resources Ltd.
|July 8, 2026
|August 27, 2026
|S
|Tarachi Gold Corp.
|July 7, 2026
|August 21, 2026
|A
|WHITEMUD RESOURCES INC.
|July 7, 2026
|August 13, 2026
|AGS
|White Gold Corp.
|June 29, 2026
|August 11, 2026
|AGS
|Zena Mining Corp.
|July 8, 2026
|August 12, 2026
|AGS
Legend:
* = Change in Previously Reported Information
% = Cancelled Meeting
@ = Adjourned Meeting
Type of Meeting
A = Annual Meeting
S = Special Meeting
G = General Meeting
B = Bondholder Meeting
C = Court Meeting
For more information, please visit https://www.cds.ca/
To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/302051
Source: The Canadian Depository for Securities Limited (CDS Ltd.)
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