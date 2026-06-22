Die E-Mobilität wächst ungebremst, doch der Treibstoff der Zukunft wird knapp. Die Nachfrage nach Lithium explodiert, während die Preise nach einer Durststrecke wieder auf Rekordjagd gehen. Die europäische Industrie steht vor einer Zerreißprobe zwischen Abhängigkeit von China und dem Drang nach Autonomie. Genau in dieser Lücke öffnet sich ein Fenster für kluge Anleger. Nicht der Rohstoff allein verspricht Rendite, sondern die intelligente Verknüpfung von Förderung, Veredelung und Produktion vor der eigenen Haustür. Eine strategische Achse zwischen Kanada und Deutschland könnte den Markt neu ordnen. Drei Unternehmen besetzen die entscheidenden Stufen dieser Wertschöpfungskette: Rock Tech Lithium, BASF und Volkswagen.
Enthaltene Werte: CA77273P2017,DE000BASF111,DE0007664039Den vollständigen Artikel lesen ...
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