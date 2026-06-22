Die Under-Armour-Aktie zeigt nach einer langen Schwächephase wieder erste Lebenszeichen und rückt damit erneut in den Fokus. Nachdem der Kurs in den vergangenen Jahren deutlich unter Druck geraten war, hellt sich das Chartbild zunehmend auf. Gleichzeitig werden wichtige Widerstandsbereiche angelaufen, deren Überwindung die Grundlage für eine größere Trendwende schaffen könnte. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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