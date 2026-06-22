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Dow Jones News
22.06.2026 06:33 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Montag, 22. Juni

DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 22. Juni 

=== 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
*** 13:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede im Haushaltsausschuss des Bundstags 
*** 14:30 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und 
     Währungsausschuss des EP 
*** 15:00 US/Fed-Vize-Chairman Waller, Rede zur Eröffnung der Fifth Conference 
     on the International Roles of the U.S. Dollar 
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Juni 
     PROGNOSE: -17,4 
     zuvor:   -19,0 
 
*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses 
    für Bankkredite (LPR) 
   - AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Veranstaltung von OeNB und EIB 
=== 
   - EU/Umsetzung der Indexänderungen zum Handelsbeginn: 
     + DAX 
      AUFNAHME 
      -Hochtief 
      HERAUSNAHME 
      - Porsche Automobil Holding SE 
 
     + MDAX 
      AUFNAHME 
      -Elmos Semiconductor 
      - Porsche Automobil Holding SE 
      - Siltronic 
      - Suss Microtec 
      HERAUSNAHME 
      - Hochtief 
      - Jungheinrich 
      - Redcare Pharmacy 
      - Ströer 
 
     + SDAX 
      AUFNAHME 
      - Asta Energy Solution 
      - Basler AG 
      - Jungheinrich 
      - LPKF Laser & Electronics 
      - Redcare Pharmacy 
      - Ströer 
      - Vincorion 
      HERAUSNAHME 
      - Adesso 
      - Borussia Dortmund 
      - Elmos Semiconductor 
      - ProSiebenSat.1 Media 
      - Siltronic 
      - Suss Microtec 
      - Verve Group 
 
     + TECDAX 
      AUFNAHME 
      - PVA TePla 
      - Verbio 
      HERAUSNAHME 
      - 1&1 AG 
      - Nagarro 
 
     + FTSE-100 
      AUFNAHME 
      - Aberdeen Group 
      - Computacenter 
      - Investec 
      HERAUSNAHME 
      - Berkeley Group 
      - Mondi 
      - Rightmove 
 
     + STOXX-600 
      AUFNAHME 
      - Acerinox 
      - Aker 
      - AT&S Austria Technologie 
      - BAM Groep 
      - Bank Millenium 
      - Comet Holdings 
      - Computacenter 
      - Inficon 
      - Kety 
      - SES 
      - Soitec 
      - TGS 
      HERAUSNAHME 
      - Ambu 
      - Bavarian Nordic 
      - Big Yellow Group 
      - B&M 
      - Camurus 
      - Christian Dior 
      - Easyjet 
      - Inwit 
      - Sunbelt Rentals 
      - Vidrala 
      - Wallenstam 
      - Wendel 
 
     + S&P-500 
      AUFNAHME 
      - Flex 
      - Marvell Technology 
       HERAUSNAHME 
      - Campbell's 
      - Pool Corp. 
 
     + NASDAQ-100 
      AUFNAHME 
      - Astera Labs 
      - Coreweave 
      - Nebius 
      - Rocket Lab 
      - Teradyne 
      HERAUSNAHME 
      - Charter Communications 
      - Cognizant 
      - Insmed 
      - Verisk 
      - Zscaler 
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 22, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

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