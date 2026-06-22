Der Iran hat angekündigt, die Straße von Hormus erneut für den internationalen Schiffsverkehr zu sperren. Als Begründung führte das zentrale Militärkommando des Landes Verstöße gegen die Waffenruhe im Südlibanon an, die Bestandteil eines zwischen den USA und dem Iran geschlossenen Rahmenabkommens war.Zusammenfassung:• Der Iran hat die Straße von Hormus erneut für gesperrt erklärt und begründet dies mit mutmaßlichen Verstößen gegen die Waffenruhe im Südlibanon sowie der anhaltenden israelischen Militärpräsenz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär