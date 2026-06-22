DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EU-BANKENREGULIERUNG - Die EU-Kommission erwägt zahlreiche, teils weitreichende Korrekturen an den EU-Regeln für Banken. Das geht aus dem unveröffentlichten Entwurf einer Mitteilung über die Wettbewerbsfähigkeit der Banken hervor, der der Börsen-Zeitung vorliegt. Darin geht es unter anderem um die Umsetzung der globalen Kapitalanforderungen (Basel III). Um die Wettbewerbsfähigkeit von Europas Banken zu stärken, "dürfte eine gewisse Senkung oder Anhebung bestimmter aufsichtsrechtlicher Anforderungen unvermeidlich sein". Konkret kündigt die EU-Kommission an, zu prüfen, "ob die Anzahl der Kapitalpuffer reduziert und deren Auslegung und Kalibrierung verbessert werden können". Zugleich sollen Besonderheiten der europäischen Banken stärker bei Anwendung internationaler Standards berücksichtigt werden. (Börsen-Zeitung)

STARMER - Keir Starmer steht vor dem Rücktritt als britischer Premierminister. Das könnte den Weg für Andy Burnham als seinen Nachfolger ebnen. Kollegen erwarten, dass Starmer angesichts einer wachsenden Revolte im Kabinett und der schwindenden Unterstützung durch die Labour-Abgeordneten einem "geordneten" Zeitplan für eine Machtübergabe zustimmen wird. Insider aus der Downing Street beharrten darauf, dass Starmer noch keine endgültige Entscheidung getroffen habe, aber US-Präsident Donald Trump stimmte gestern bereits den Abgesang auf seine Amtszeit als Premierminister an. "Keir Starmer wird als Premierminister des Vereinigten Königreichs zurücktreten", schrieb er auf Truth Social. "Er hat bei zwei sehr wichtigen Themen schwer versagt - EINWANDERUNG UND ENERGIE (NORDSEE-ÖL FREIGEBEN!). Ich wünsche ihm alles Gute! Präsident DJT." (Financial Times)

RENTE - Die Vorsitzende des Sachverständigenrates (SVR), Monika Schnitzer, hat die Empfehlungen der Rentenkommission gelobt. Viele deckten sich mit denen des SVR von 2023, sagte sie dem Handelsblatt. Das gelte für die Kopplung des Renteneintrittsalters an die Lebenserwartung, die Rücknahme der Rente mit 63 und den Aufbau einer kapitalgedeckte Komponente. Sinnvoll sei auch, die Altersversorgung von Beamten, Selbstständigen und Abgeordneten einzubeziehen. (Handelsblatt)

RENTE - Das neue Mitglied im Sachverständigenrat, Gabriel Felbermayr, hat die Empfehlungen der Rentenkommission kritisiert. "Angesichts der finanziellen Schieflage und der damit verbundenen Verunsicherung ist der Gesamtentwurf nicht ambitioniert genug", sagte er dem Handelsblatt. Insgesamt sei das Paket "ok, aber leider nicht der notwendige große Wurf", Maßnahmen wie die Indexierung des Renteneintrittsalters an die Lebenserwartung kämen zu spät. "Leider fehlt offenbar der Mut, falsche Weichenstellungen der letzten Jahre, wie etwa die Mütterrente, wieder zurückzunehmen." (Handelsblatt)

REFORMEN - Martin Brudermüller hat im Handelsblatt-Interview eindringlich vor der deutschen "Reformresistenz" gewarnt. Deutschland müsse sein "volkswirtschaftliches Betriebssystem fundamental überarbeiten - auch wenn das wehtun wird", sagte der Mercedes-Aufsichtsratschef. Das Geschäftsmodell des Landes funktioniere nicht mehr und könne den Wohlstand "auf Dauer nicht mehr erhalten", warnt der frühere BASF-Chef. Die Staatsquote liege inzwischen bei fast 50 Prozent, während private Investitionen rückläufig seien. "Zugespitzt gesagt: Deutschland ist auf dem Weg in eine Planwirtschaft - und das wird nicht klappen." Brudermüller sieht Deutschland an einem Wendepunkt: Während die Wirtschaft an Wettbewerbsfähigkeit verliere, fehle der Bevölkerung die Bereitschaft zu grundlegenden Veränderungen. (Handelsblatt)

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June 22, 2026 00:56 ET (04:56 GMT)

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