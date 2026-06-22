Der Baukonzern Hochtief wird heute in den DAX aufgenommen. Der Konzern verdrängt dort den Volkswagen-Großaktionär Porsche SE. Der Aufstieg ist die Folge des starken Laufs der Aktien in den vergangenen Monaten. Die Essener profitieren massiv vom Bau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) sowie von milliardenschweren Infrastrukturprogrammen.Zusammenfassung:• Hochtief steigt heute in den DAX auf und ersetzt dort die Porsche SE. Treiber des starken Kursanstiegs sind vor allem die hohe Nachfrage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär