Der Nahostkonflikt hat die Kursentwicklungen auch zum Start der neuen Handelswoche fest im Griff. Nachdem der Iran am Wochenende angekündigt hatte, die Straße von Hormus erneut zu sperren, scheinen sich die USA und der Iran auf eine Roadmap geeinigt zu haben. Der DAX dürfte dennoch mit einem Abschlag in die neue Woche starten. • Die USA und der Iran haben sich auf eine Roadmap geeinigt, um ein Abkommen auszuhandeln.• Der DAX dürfte leicht schwächer in den Handel starten.• Gold zieht zum Wochenstart ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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