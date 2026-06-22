Die 44. Ausgabe des Coller Capital Global Private Capital Barometers zeigt, dass die Geopolitik eine größere Rolle bei Allokationsentscheidungen auf den Privatmärkten spielt als bisher, während die befragten Limited Partners (LPs) auch Anzeichen einer zunehmenden Selektivität bei der Auswahl der GPs zeigen, an die sie Kapital vergeben.

Etwas mehr als ein Drittel (37 %) der befragten LPs gibt an, dass das geopolitische Umfeld und seine Perspektiven ihre Allokationsentscheidungen auf den Privatmärkten stärker als in der Vergangenheit beeinflussen, wobei fast die Hälfte der europäischen (46 %) und asiatisch-pazifischen (47 %) Investoren dies so sieht.

Gleichzeitig werden die befragten LPs selektiver: Fast ein Viertel (23 %) der LPs erwartet, die Anzahl der GP-Beziehungen in ihren Privatmarkt-Portfolios in den nächsten drei Jahren zu reduzieren verglichen mit 16 %, als Coller Capital die Frage zuletzt im Jahr 2020 stellte.

Trotzdem bleiben LPs in ihrer Unterstützung für Privatmärkte robust: Ein Drittel (33 %) erwartet, sein Commitmenttempo auf Privatmärkten zu beschleunigen, während 57 % erwarten, ihr Tempo in den nächsten zwei Jahren beizubehalten.

Jeremy Coller, Chief Investment Officer und Managing Partner von Coller Capital, sagte: "Die jüngsten hochkarätigen Bewegungen auf den öffentlichen Märkten haben das Exit-Fenster wieder in den Mittelpunkt der Diskussion gerückt. Das ist ermutigend, aber es wäre falsch, Börsengänge und Secondaries als konkurrierende Wege zur Liquidität zu betrachten. Der Barometer macht deutlich, dass sie sich gegenseitig ergänzen. Secondaries sind zu einem zentralen Weg zur Liquidität geworden und ein wesentlicher Bestandteil davon, wie LPs Kapital allokieren, Portfolios neu ausrichten und ein Engagement in Vermögenswerten halten, in die sie weiterhin überzeugt sind. Zwei Fünftel der LPs in diesem Barometer rechnen damit, dass die Aktivität von Continuation Vehicles weiter wachsen wird, auch wenn sich die traditionellen Exits erholen das zeigt, wie strukturell diese Verlagerung hin zu Secondaries geworden ist."

Wachstum der primären Private-Credit-Allokationen kühlt ab, Credit Secondaries sollen jedoch wachsen

Nach mehreren Jahren rascher Expansion scheint Private Credit in eine selektivere Phase einzutreten. Der Anteil der Investoren, die erwarten, ihre Zielallokation in Private Debt oder Private Credit in den nächsten 12 Monaten zu erhöhen, ist von 42 % im vorherigen Barometer von Coller Capital auf 29 % in dieser Ausgabe gesunken.

Gleichzeitig sollen Private Credit Secondaries ein bedeutendes Wachstumsfeld werden. LPs stufen Private Credit als die Anlageklasse ein, die im Sekundärmarkt über die nächsten drei Jahre voraussichtlich das größte proportionale Wachstum verzeichnen wird (36 %), vor Private Equity, Infrastruktur und Venture Capital. Dies deutet auf einen Wandel hin, wie Investoren ihr Engagement in Private Credit strukturieren könnten mit größerem Fokus auf etablierte Assets, Portfolio-Rebalancing, relativen Wert und aktives Liquiditätsmanagement.

Dennoch haben LPs eine differenziertere Sichtweise auf die aktuellen Bedenken rund um Private Credit, als einige Marktkommentare vermuten lassen könnten. Nur 18 % glauben, dass es ein systemisches Problem in der Anlageklasse gibt, während 53 % der Meinung sind, dass es ein isoliertes Risiko gibt, das über die anfänglichen Erwartungen hinausgeht. Weitere 29 % sind zufrieden, dass das Risiko den Erwartungen entspricht.

Continuation Vehicles bleiben fest verankert, auch wenn sich die Exitbedingungen verbessern

Der Barometer zeigt auch, dass LPs unterschiedliche Ansichten darüber haben, ob GPs die richtige Balance zwischen der Bereitstellung von Liquidität und der Gewährung von mehr Zeit für Portfolio-Unternehmen zur Wertschöpfung finden. Während 40 % der LPs glauben, dass GPs die Balance generell richtig hinbekommen, sagen 39 %, dass GPs nicht früh genug Liquidität bereitstellen. Weitere 22 % sind der Meinung, dass die besten Unternehmen zu früh verkauft werden.

Vor diesem Hintergrund scheinen Continuation Vehicles zu einem festen Bestandteil der Privatmärkte geworden zu sein, anstatt eine vorübergehende Reaktion auf gedämpfte Exitbedingungen zu sein. Branchendaten unterstreichen dies: Das GP-geführte Sekundärvolumen erreichte 2025 etwa 106 Mrd. USD, ein Rekordniveau, das selbst bei weiterhin eingeschränkter allgemeiner Exit-Aktivität erzielt wurde. Selbst wenn sich die traditionellen Exit-Kanäle verbessern, erwarten 40 % der LPs, dass die Aktivität neuer Continuation Vehicles weiter zunimmt, während 29 % prognostizieren, dass sie auf dem aktuellen Niveau bleibt, und 31 % mit einem Rückgang rechnen.

Über den Coller Capital Private Capital Barometer

Nunmehr in seiner 44. Ausgabe ist der Coller Capital Private Capital Barometer eine halbjährliche Umfrage unter globalen Limited-Partner-Investoren. Diese Ausgabe befragte 108 Investoren in Private-Capital-Fonds aus Nordamerika, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum und dem Rest der Welt, einschließlich des Nahen Ostens und Nordafrikas. Mehr als die Hälfte der befragten LPs (55 %) verfügte über mehr als 10 Milliarden US-Dollar Assets under Management und verwaltete insgesamt über 2 Billionen US-Dollar an Vermögenswerten. Die Feldarbeit für diese Ausgabe des Barometers fand vom 18. Februar 2026 bis zum 21. April 2026 statt.

Über Coller Capital

Coller Capital ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Sekundärmarkt für private Vermögenswerte und bekannt als Pionier und Innovator in dieser Anlageklasse. Coller wurde 1990 gegründet und bietet Privatmarkt-Investoren weltweit Investitions- und Liquiditätslösungen an. Derzeit verwaltet das Unternehmen 54 Milliarden US-Dollar* in Private Equity, Private Credit und anderen privaten Marktinstrumenten. Mit Hauptsitz in London und Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum bietet das multinationale Team eine globale Reichweite.

Coller konzentriert sich seit seiner Gründung ausschließlich auf Secondaries und verfügt heute über eines der größten spezialisierten Investmentteams in dieser Anlageklasse.

Das Geschäftsfeld Private Wealth Secondaries Solutions (PWSS) von Coller bietet weltweit geeigneten privaten Vermögensanlegern unbefristete Fonds an.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.collercapital.com.

*Stand 31.12.2025.

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