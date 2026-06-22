BÖRSE AKTUELL: Naher Osten und Fed schütteln Wall Street durch (22.06.2026)

Die globalen Finanzmärkte präsentieren sich zum Auftakt der neuen Handelswoche in einer spürbar volatilen Verfassung. Wer die Börse Aktuell verfolgt, sieht sich mit einem hochkomplexen Mix aus geopolitischen Zerreißproben und geldpolitischen Zinsängsten konfrontiert. Nach den kräftigen Kursgewinnen der Vorwoche - bei denen der S&P 500 und der Dow Jones jeweils um 1 - und der Nasdaq 100 um starke 2 - zulegen konnten - dominieren an den Terminmärkten am heutigen Montag leichte Abgaben. Die Investoren verarbeiten die neuesten, dramatischen Entwicklungen aus der Schweiz, wo das historische Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran auf eine harte Probe gestellt wird. Zeitgleich richten sich in den Börse News alle Augen auf die US-Notenbank, da der Markt im Nachgang des falkenhaften Fed-Treffens eine baldige Zinsanhebung immer aggressiver einpreist.

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 74 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.