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Dow Jones News
22.06.2026 08:09 Uhr
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(1)

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Die Straße von Hormus ist offenbar wieder gesperrt, die Nachrichtenlage über die aktuelle Situation ist allerdings eher unübersichtlich. Der Iran hatten am Samstag erklärt, man habe die wichtige Wasserstraße wieder gesperrt als Reaktion auf israelische Angriffe im Libanon, die als Verstoß gegen das Abkommen mit den USA zur Beendigung des Nahostkriegs bezeichnet wurden.

Derweil teilten die Vermittlerstaaten Pakistan und Katar vom US-iranischen Verhandlungsort über ein Friedensabkommen in der Schweiz mit, der Iran und die USA hätten sich auf die Schaffung eines Mechanismus geeinigt, der die Beendigung der Militäroperationen im Libanon gewährleisten solle. Nachdem US-Präsident Trump den Iran wegen seiner Unterstützung der libanesischen Miliz Hisbollah warnte, wurden die Gespräche offenbar auf die Kämpfe zwischen der militanten Gruppe und Israel verlagert. Die US-Regierung hatte ursprünglich gewollt, dass sich die Gespräche auf das iranische Atomprogramm konzentrieren. Die Drohungen des US-Präsidenten hätten die iranische Delegation veranlasst, den Verhandlungsort zu verlassen, berichteten iranische Staatsmedien. Später hätten Vertreter aus Pakistan und Katar ihre Vermittlungsbemühungen jedoch wieder aufgenommen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index) 

Unternehmen       Dividende 
Limes Schlosskliniken  10,00 EUR 
Steico          0,20 EUR

INDEXÄNDERUNGEN +

Folgende Indexänderungen treten bei den deutschen Indizes zum Handelsbeginn in Kraft: 

+ DAX 
 AUFNAHME 
 -Hochtief 
 HERAUSNAHME 
 - Porsche Automobil Holding SE 
 
+ MDAX 
 AUFNAHME 
 -Elmos Semiconductor 
 - Porsche Automobil Holding SE 
 - Siltronic 
 - Suss Microtec 
 HERAUSNAHME 
 - Hochtief 
 - Jungheinrich 
 - Redcare Pharmacy 
 - Ströer 
 
+ SDAX 
 AUFNAHME 
 - Asta Energy Solution 
 - Basler AG 
 - Jungheinrich 
 - LPKF Laser & Electronics 
 - Redcare Pharmacy 
 - Ströer 
 - Vincorion 
 HERAUSNAHME 
 - Adesso 
 - Borussia Dortmund 
 - Elmos Semiconductor 
 - ProSiebenSat.1 Media 
 - Siltronic 
 - Suss Microtec 
 - Verve Group 
 
+ TECDAX 
 AUFNAHME 
 - PVA TePla 
 - Verbio 
 HERAUSNAHME 
 - 1&1 AG 
 - Nagarro

AUSBLICK KONJUNKTUR 

- EU 
  16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Juni 
     PROGNOSE: -17,4 
     zuvor:   -19,0

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES 

Aktuell: 
              zuletzt +/- % 
DAX Futures        25.180,00  -0,1 
E-Mini-Future S&P-500   7.541,50  -0,4 
E-Mini-Future Nasdaq-100 30.631,25  -0,3 
Topix (Tokio)       4.095,51  +1,3 
Hang-Seng (Hongk.)    23.761,31  -0,7 
Shanghai-Comp.       4.112,77  +0,5 
 
Freitag: 
INDEX      zuletzt +/- % 
DAX      24.985,82  -0,2 
DAX-Future   25.205,00  -0,1 
XDAX      25.028,76  +0,2 
MDAX      32.638,42  -0,1 
TecDAX     3.954,14  +0,2 
SDAX      18.511,25  +0,8 
Euro-Stoxx-50  6.293,13  -0,5 
Stoxx-50    5.325,79  -0,3 
Dow-Jones   51.564,70  +0,1 Do 
S&P-500     7.500,58  +1,1 Do 
Nasdaq Comp.  26.517,93  +1,9 Do

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Start in die Woche kaum verändert erwartet. Beim marktbestimmenden Thema Iran-Krieg hat es am Wochenende keinen Durchbruch gegeben, die Nachrichtenlage ist teils widersprüchlich. Alles in allem bezeichnen Marktteilnehmer die Lage als fragil. Das sorge für Unsicherheit und Zurückhaltung.

Rückblick: Etwas leichter - Fundamental verhinderten die Schlagzeilen zum Iran-Krieg das Aufkommen von Kauflaune, weil die für Freitag geplanten Gespräche zwischen Iran und USA zunächst abgesagt wurden. Für ASML ging es um 1,1 Prozent tiefer. Den Technologietitel belasteten US-Bedenken über den Verkauf von ASML-Maschinen nach China. Gesucht waren Rüstungswerte nach der jüngsten Korrektur. So stiegen Rheinmetall 2 Prozent, während es für die Leonardo-Aktie um 1,7 Prozent nach oben ging.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Commerzbank zeigten sich unbewegt davon, dass die übernahmewillige Unicredit die Beteiligung an der deutschen Bank deutlich ausgebaut hat. Eine Erleichterungsrally zeigten Lanxess mit einem Anstieg um 8,7 Prozent. Die Aktie hatte zuvor unter der Platzierung einer Unternehmensanleihe gelitten. RWE stiegen um 1, Prozent vor dem Hintergrund eines Berichts über eine Beteiligung am Übertragungsnetzbetreiber Amprion. Evonik erholten sich um 5,2 Prozent vom Kursrutsch am Vortag - dank einer positiven Studie der Deutschen Bank. Eine Kaufempfehlung bei einem deutlich erhöhten Kursziel durch Berenberg schickte Suss Microtec um 8,8 Prozent nach oben. Bei Hornbach wurde die Ausweitung von Marktanteilen positiv gesehen, die Aktie legte um rund 3 Prozent zu.

XETRA-NACHBÖRSE

Mangels Unternehmensnachrichten wurden bei Einzletiteln keine Sonderbewegungen beobachtet.

USA - AKTIEN (Donnerstag)

Freundlich - Die Börsen ließen den Schrecken über überraschend falkenhafte Ausführungen der US-Notenbank hinter sich und wurden gestützt von der Unterzeichnung der Absichtserklärung zur Beendigung des Iran-Kriegs durch die USA und den Iran. Zur guten Stimmung trugen auch positive Konjunkturdaten bei. Intel sprangen um 10,4 Prozent nach oben, nachdem US-Präsident Donald Trump von einem Intel-Deal mit Apple gesprochen hatte. Apple stiegen um 0,7 Prozent, nachdem der scheidende CEO Tim Cook erklärt hatte, man müsse die Preise erhöhen, um die steigenden Kosten für Speicherchips auszugleichen. Micron Technology kletterten in der Folge um 8,7 Prozent auf Rekordhoch. Accenture stürzten um 17,8 Prozent ab, nachdem der Beratungskonzern die Wachstumserwartungen gesenkt hatte. Kroger büßten 8,4 Prozent ein. Die Supermarktkette verdiente zuletzt weniger als erwartet. Smith & Wesson Brands schnellten um 17,1 Prozent nach oben. Der Schusswaffenhersteller hatte Umsatz und Gewinn gesteigert.

USA - ANLEIHEN (Donnerstag) 

US-Treasuries      Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre           4,18 +0,02    4,22      4,14 
5 Jahre           4,23 +0,00    4,27      4,19 
10 Jahre          4,46 -0,01    4,48      4,42

Die Renditen stiegen im Handelsverlauf leicht mit der Erholung der Ölpreise.

DEVISENMARKT 

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 18:13 
EUR/USD     1,1458  -0,1  -0,0010     1,1468   1,1463 
EUR/JPY     185,23  +0,1  0,2100    185,0200  184,9300 
EUR/CHF     0,9258  +0,1  0,0005     0,9253   0,9259 
EUR/GBP     0,8669  +0,1  0,0008     0,8661   0,8669 
USD/JPY     161,63  +0,2  0,3500    161,2800  161,3100 
GBP/USD     1,3214  -0,1  -0,0018     1,3232   1,3218 
USD/CNY     6,777  +0,1  0,0084     6,7686   6,7686 
USD/CNH     6,7805  -0,0  -0,0022     6,7827   6,7845 
AUS/USD     0,7007  -0,1  -0,0004     0,7011   0,7008 
Bitcoin/USD 64.135,76  +0,6  367,98    63.767,78 63.245,49

Der Euro legte im europäischen Handel leicht zu auf 1,1466 Dollar.

ROHSTOFFE

METALLE 

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag 
Gold    4.189,25  +0,7   29,25    4.160,00 
Silber    65,99  +1,7   1,08      64,91 
Platin   1.666,02  +0,1   1,96    1.664,06

Gold verbilligte sich im europäischen Geschäft um weitere 1,4 Prozent.

ÖL 

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex    76,15  -0,6   -0,45      76,6 
Brent/ICE    78,99  -2,0   -1,58      80,57

Der Ölpreis drehte im späten europäischen Handel ins Plus mit Berichten, laut denen der Iran die Straße von Hormus erneut geschlossen haben soll. Rohöl der Sorte Brent verteuerte sich um 0,9 Prozent und notierte knapp über der 80-Dollar-Marke. Im frühen asiatischen Handel am Montag fällt der Preis wieder vor dem Hintergrund einer unklaren Berichtslage über die Situation in der Straße von Hormus aber auch Meldungen, wobach es bei den US-iranischen Verhandlungen Fortschritte gegeben haben soll.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

USA/CHINA

China hat Handelsbeschränkungen gegen Dutzende von US-Unternehmen verhängt, darunter zwei Produzenten Seltener Erden. Damit reagiert Peking auf die jüngste Entscheidung Washingtons, seine "Schwarze Liste" chinesischer Unternehmen mit Verbindungen zu Chinas Militär zu erweitern. Zu den betroffenen Branchen zählen Drohnen, Robotik, Luft- und Raumfahrt sowie strategische Mineralien.

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 22, 2026 01:34 ET (05:34 GMT)

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