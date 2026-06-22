Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es um die neuen ZollregelnÂ der EU, den Soft-Off-Day, das Geheimnis von Elias Thorne, KI im Smarthome und das Google-Tool Pomelli. Die chinesischen Online-Shops Temu und Shein haben auch in Deutschland ein massives Wachstum hingelegt. Das hat Folgen für den hiesigen Einzelhandel: Laut einer im Auftrag des Handelsverband Deutschland durchgeführten Erhebung, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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