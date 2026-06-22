Verabredungen zur Mittagspause, der kurze Austausch über den neuen Kollegen - oder kleinere Lästereien: Viele nutzen Dienst-Messenger auch für private Gespräche. Wann dabei jemand mitlesen darf. Egal ob Slack, Teams oder ein anderes Programm - wer beruflich schnell mit Kolleginnen und Kollegen kommunizieren möchte, verwendet meist einen Dienst-Messenger. Aber mal ehrlich: Auch wenn der eigentlich für die Arbeit gedacht ist, kann es gelegentlich dazu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n