DJ Danone kauft australischen Hersteller gesunder Lebensmittel Made Group
Von Aimee Look
DOW JONES--Danone verstärkt sich in der Region Asien-Pazifik mit der Übernahme des in Australien ansässigen Herstellers von gesunden Lebensmitteln Made Group. Die Made Group stellt proteinreiche Trinkprodukte, Joghurts und Produkte auf Kokosnussbasis her.
Der französische Lebensmittelkonzern kündigte außerdem an, im Rahmen seiner Expansion sein Joint Venture Molkereibereich mit Saputo Dairy Australia vollständig zu übernehmen. Aktuell hält Danone daran 51 Prozent.
Finanzielle Details für die Transaktionen wurden nicht bekanntgegeben.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/sha/kla
(END) Dow Jones Newswires
June 22, 2026 01:56 ET (05:56 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.