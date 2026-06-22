Der DAX dürfte sich zum Start in die neue Handelswoche zunächst weiter mit der Marke von 25 000 Punkten beschäftigen.

Die Sitzungen in Asien verliefen positiv und die Anleger fokussierten sich weiter auf die Halbleiter- und Technologieaktien. Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran blieben am Wochenende das Hauptthema und die entsprechenden Schlagzeilen prägten das Nachrichtenbild. Beide Verhandlungspartner nähern sich unter hohem Druck und in kleinen Schritten scheinbar an. So wurden in den vergangenen 48 Stunden immer neue Teilsiege errungen.

Die Ölpreise gelten als Seismografen und spiegeln die Entspannung im Nahen Osten und damit auch in der Straße von Hormus wider. Aus China gab es zum Wochenstart keine negativen Impulse. Die Notenbank hat die Leitzinsen unverändert belassen und damit den Markterwartungen entsprochen.

Nun schauen die Investoren verstärkt auf die direkten Folgen dieser militärischen Auseinandersetzung und haben sowohl die Preisentwicklungen als auch die wirtschaftlichen Implikationen fest im Blick. Nach dem Feiertag in den USA am Freitag werden heute die COT-Daten auf Interesse stoßen. Zusätzlich dürfte das Verbrauchervertrauen in der EWU weitere Impulse über die konjunkturelle Entwicklung in Europa geben. Zuletzt hatten die Unternehmen aus dem Autosektor für Enttäuschung gesorgt. Jetzt muss sich zeigen, ob auch weitere Branchen von der Konsumzurückhaltung betroffen sind und wie stark diese ausgeprägt ist.

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