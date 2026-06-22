WIESBADEN (ots) -Rund 5,5 Millionen Menschen in Deutschland waren zum Stichtag 30. Juni 2025 nach vorläufigen Ergebnissen im öffentlichen Dienst beschäftigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) zum Tag des öffentlichen Dienstes am 23. Juni 2026 mitteilt, waren das 95 100 Beschäftigte oder 1,8 % mehr als ein Jahr zuvor. Damit arbeiteten 2025 rund 12 % aller Erwerbstätigen in Deutschland im Staatsdienst. Hohe Zuwächse waren wie bereits in den Vorjahren vor allem bei den Schulen, Hochschulen und Kindertageseinrichtungen zu verzeichnen.Über 1 Million Beschäftigte an SchulenMit über 1 Million Beschäftigten im Jahr 2025 sind die allgemeinbildenden und beruflichen Schulen der personalstärkste Aufgabenbereich des öffentlichen Dienstes. Neben Lehrkräften sind hier auch kommunale Beschäftigte mit Schulträgeraufgaben erfasst. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der Beschäftigten bei den Schulen um 19 000 oder 1,8 % auf 1 069 600. Dabei stieg die Zahl der angestellten Beschäftigten um 1 800 oder 0,5 % auf 356 900 und die Zahl der Beamtinnen und Beamten um 17 200 oder 2,5 % auf 712 700. Durch die Verbeamtung von Bestandslehrkräften kam es allein in Berlin zu einem starken Anstieg von Beamtinnen und Beamten an Schulen (+5 900), während die Zahl der angestellten Beschäftigten dort zurückging (-5 500).Zahl der Erzieherinnen und Erzieher in 15 Jahren nahezu verdoppeltDer seit Jahren anhaltende Personalzuwachs bei kommunalen Kindertageseinrichtungen setzte sich weiter fort: Ende Juni 2025 waren dort 298 000 Personen beschäftigt und damit 7 500 oder 2,6 % mehr als ein Jahr zuvor. Der Zuwachs ist damit geringer als in den fünf Jahren zuvor, in denen es einen starken Zuwachs von durchschnittlich 11 500 Erzieherinnen und Erzieher pro Jahr gab. Langfristig betrachtet hat sich deren Zahl von 2010 bis 2025 fast verdoppelt (+96 % oder +4,6 % durchschnittlich pro Jahr).Mehr Personal an HochschulenDas Personal an Hochschulen einschließlich Hochschulkliniken stieg binnen Jahresfrist um 13 900 Personen oder 2,2 %. Insgesamt waren Ende Juni 2025 im Hochschulbereich 651 300 Personen beschäftigt und damit 39 % mehr als 15 Jahre zuvor.Weitere Informationen:Weitere Ergebnisse zum Personal des öffentlichen Dienstes sind über die Themenseite "Öffentlicher Dienst" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar.Daten und Fakten rund um das Thema Fachkräfte bündelt das Statistische Bundesamt auf einer eigenen Sonderseite (www.destatis.de/fachkraefte). Das Datenangebot umfasst die Bereiche Demografie, Erwerbstätigkeit, Bildung und Zuwanderung. Es reicht von Vorausberechnungen zur künftigen Zahl von Erwerbspersonen über Analysen zum Arbeitskräfteangebot bis hin zu Daten zu Arbeitsmigration und Ausbildungsmarkt.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Öffentlicher DienstTelefon: +49 611 75 4105www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6298855