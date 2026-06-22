Berlin/Landsberg am Lech (ots) -Der cloudbasierte Energiemanager clever-PV ist ab sofort mit dem IOmeter kompatibel. Damit lassen sich Live-Verbrauchs- und Einspeisewerte direkt am Zähler in das Energiemanagement von clever-PV übertragen und die Anlage in Echtzeit optimieren - unabhängig davon, ob bereits ein Smart Meter (intelligentes Messsystem) verbaut ist oder nicht.IOmeter ist ein optischer Lesekopf, der die Schnittstelle einer bestehenden modernen Messeinrichtung ausliest und die Werte per Funk an eine WLAN-Bridge überträgt. Die Installation erfolgt ohne Elektriker und ohne Eingriff im Zählerschrank. Dank Batteriebetrieb der Leseeinheit funktioniert das System auch in Kellerräumen ohne direkte Steckdose.clever-PV nutzt diese Daten, um Eigenverbrauch, Speicher und Verbraucher wie die Wallbox automatisch aufeinander abzustimmen.Für die Datenbasis eines Energiemanagementsystems sind Live-Werte am Netzanschlusspunkt entscheidend - und genau die liefert IOmeter, egal welcher Zähler hängt. Wo noch kein intelligentes Messsystem installiert ist, dient das Gerät als unkomplizierte Smart-Meter-Alternative. Und dort, wo bereits ein Smart Meter verbaut ist, macht IOmeter die Live-Daten verfügbar, die der Haushalt sonst meist nicht ohne Weiteres erhält."Energiemanagement steht und fällt mit guten Daten. Mit IOmeter holen wir genau diese Daten dorthin, wo sie heute oft noch fehlen - einfach, nachrüstbar und ohne Aufwand für unsere Partner", sagt Willi Appler, Co-Founder und CCO von clever-PV.Thomas Notemann, Co-Founder von NEOmeter, fügt hinzu: "Millionen Haushalte haben bereits einen digitalen Stromzähler - sie wissen es nur nicht. Mit IOmeter lassen sich diese Zähler in Sekunden zur Datenquelle machen. Mit clever-PV haben wir einen weiteren starken Partner gewonnen, der diese Daten sinnvoll nutzt und seinen Kunden echten Mehrwert bietet."Für Installateure senkt die Integration die Einstiegshürde: Endkundinnen und -kunden lassen sich in ein vollwertiges Energiemanagement einbinden, ohne dass anbieterseitig eigene Hardware nötig ist. IOmeter ergänzt damit die Liste der über 800 mit clever-PV kompatiblen Geräte.Über NEOmeterNEOmeter macht die Stromwende einfach: Als Schnittstelle zwischen Stromkunden, Lieferanten und moderner Haustechnik schafft das Unternehmen die Datengrundlage für intelligentes Energiemanagement. Mit dem IOmeter - einem optischen Lesekopf, der sich ohne Techniker in Sekundenschnelle installieren lässt - verwandelt NEOmeter herkömmliche Stromzähler in intelligente Datenquellen und liefert passgenaue Zählerdaten für ein wachsendes Ökosystem an Partner-Apps und Hardware-Integrationen.Über clever-PVclever-PV hilft Haushalten, ihren Strom intelligent zu nutzen und Energiekosten spürbar zu senken - ganz ohne zusätzliche Hardware. Die cloudbasierte HEMS-Software optimiert alle steuerbaren Geräte automatisch und richtet sie nach Strompreisen, Wetterdaten und individuellem Verbrauch aus. Mit über 800 unterstützten Geräten und mehr als 85.000 registrierten Nutzern zählt clever-PV zu den flexibelsten Lösungen am Markt - für Haushalte ebenso wie für Energieversorger und Stadtwerke, die die Plattform als White-Label-App einsetzen oder über offene Schnittstellen anbinden können.Pressekontakt:Pressekontakt NEOmeter: Thomas Notemann, presse@iometer.dePressekontakt clever-PV: Yannick Dischinger, yannick@clever-pv.comOriginal-Content von: NEOmeter GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182786/6298846